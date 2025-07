Udalosť, aká tu dlho nebola: Toto sa môže stať s Mesiacom už o 7 rokov

V našom najbližšom vesmírnom okolí môže čoskoro dôjsť k udalosti, akú sme nevideli za posledných 5000 rokov. Upozorňuje na to portál IFLScience, podľa ktorého existuje šanca, že do Mesiaca narazí asteroid.

Mesiac a jeho budúcnosť

Asteroid 2024 YR4 sme prvýkrát pozorovali v decembri 2024. Astronómov zaujal najmä preto, že spočiatku nevylučovali možnosť jeho nárazu do Zeme. Šanca, že asteroid narazí do Zeme v roku 2023, bola spočiatku 1-percentná, neskôr ju však výpočty znížili len na 0,004 percenta.

Mesiac však nemusí mať toľko šťastia. „Vždy tu bolo riziko nárazu do Mesiaca. Predtým bolo nižšie, lebo Zem [bola] väčší cieľ,“ spresnil pre IFLScience planetológ Andrew Rivkin.

Podľa neho sa dráha asteroidu jemne naklonila smerom ďalej od Zeme a bližšie k Mesiacu. „Existuje asi 4-percentné riziko, že vrazí do Mesiaca,“ tvrdí.

Čo by sme videli zo Zeme

V prípade, že by asteroid v roku 2032 narazil do našej družice, následky by sme videli aj zo Zeme. „Bolo by to pozorovateľné zo Zeme, ku ktorej by dokonca smerovali mesačné meteority (nič hrozivé), ale nevieme to s istotou,“ uviedol pre IFLScience Richard Moissl z Európskej vesmírnej agentúry. Podľa neho by tiež na Mesiaci vznikol nový kráter, jeho dráha by však ostala rovnaká.

Modely nárazu naznačujú, že hmota uvoľnená z Mesiaca by bola zo Zeme pozorovateľná ako meteorický roj. Nedá sa pritom vylúčiť, že niektoré z meteoritov dopadnú na zem ako meteory. Potenciálne by mohli ohroziť aj umelé družice.

Ako informovala NASA, bližšie informácie o Asteroide 2024 YR4 zatiaľ nemáme, keďže sa dnes nachádza príliš ďaleko od Zeme. „NASA očakáva presnejšie informácie, keď sa asteroid na svojej dráhe okolo Slnka priblíži k Zemi v roku 2028,“ dodal úrad.