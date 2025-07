Opozícia víta schválenie sankcií a kritizuje premiéra za doterajší postup

Zároveň kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za to, že niekoľko týždňov blokoval prijatie týchto sankcií a hlasovanie spájal s témou plánovaného ukončenia dovozu ruského plynu do Európskej únie (EÚ).

„KDH víta schválenie 18. balíka sankcií proti Rusku, na ktorom sa dohodli členské štáty EÚ. Sankcie vnímame ako mierový tlak na Rusko, aby zastavilo zabíjanie nevinných civilistov,“ vyhlásil v reakcii predseda hnutia Milan Majerský.

Predseda vlády v tejto téme podľa neho „otočil o 180 stupňov“. Kým ešte v stredu (16. 7.) tvrdil, že sankčný balík nepodporí, lebo záruky týkajúce sa plynu sú málo konkrétne, o deň neskôr tie isté záruky označil za dostatočné a veto odblokoval. „Toto nie je štátnická stratégia, to je čistý politický cirkus. Je to dôkaz, že premiér Fico nehrá za Slovensko, on hrá za seba. Namiesto konštruktívnej diplomacie hrá hru o svoje vlastné percentá,“ mysli si Majerský.

Opozičné hnutie bude podľa neho iniciovať zriadenie európskeho kompenzačného mechanizmu, ktorý by spravodlivo odškodnil štáty najviac zasiahnuté sankciami. Takýto prístup označilo za vecný, dôstojný a v prospech Slovenska. „Národný záujem sa nepresadzuje urážaním partnerov a šírením konšpirácií, klamstiev či poloprávd na sociálnych sieťach. Národný záujem sa vyjednáva. A Fico dnes opäť ukázal, že nehovorí pravdu ani partnerom v Bruseli, ani občanom doma,“ doplnil Majerský.

Opozičná SaS v reakcii „ostro kritizuje“ premiéra za spôsob, akým Slovensko v uplynulých týždňoch blokovalo 18. balík protiruských sankcií. Podľa liberálov išlo o nezmyselné a teatrálne konanie, ktoré len poškodilo Slovensko na medzinárodnej scéne.

„Robert Fico sa celé týždne teatrálne hádzal o zem a vetoval sankcie proti agresorovi, ktorým je Ruská federácia. A výsledok? Úplné fiasko a medzinárodná hanba. Fico konal ako človek na pokyn z Kremľa, nie ako slovenský premiér,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.

Podľa SaS navyše Ficove skutočné motivácie nesúviseli s ochranou Slovenska, ale s plynovými trasami, ktoré zarábajú len vtedy, ak cez ne prúdi ruský plyn. Liberáli zároveň upozornili, že počas celého „diplomatického škandálu“ mlčala koaličná strana Hlas-SD, ktorá sa pred voľbami tvárila ako garant nášho ukotvenia v EÚ a NATO. „Je absurdné, že zatiaľ čo Slovensko jediné bojkotovalo spoločný postoj EÚ, strana Hlas sa len mlčky prizerala. Tento alibizmus ich robí spoluzodpovednými za proruské smerovanie vlády Roberta Fica,“ myslí si Gröhling.

Premiér vo štvrtok (17. 7.) večer informoval, že dá inštrukciu zástupcom SR pri EÚ, aby v piatok uvoľnili cestu k 18. balíku protiruských sankcií. Podľa Fica by bolo kontraproduktívne pokračovať v blokovaní ďalšieho sankčného balíka, keďže všetky možnosti rokovaní s Európskou komisiou (EK) sú nateraz vyčerpané a zotrvávanie na súčasnej pozícii by ohrozilo záujmy SR. Slovensko má podľa jeho slov k dispozícii písomné záväzky EK týkajúce sa plynu, podpísané jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a kolégiom komisárov. Členské štáty EÚ v piatok ráno na úrovni stálych veľvyslancov sankčný balík schválili.