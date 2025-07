Šutaj Eštok: Vo veci bombových hrozieb sa informovalo v súlade s pokynmi

Na zverejnenie pracovných vyšetrovacích verzií, vrátane možnej ruskej stopy, nemala povolenie ani pokyn. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že pracovné hypotézy pri živom vyšetrovaní sa nemajú zverejňovať. Apeloval na všetkých, aby prestali útočiť na policajtov a konšpirovať.

„Samotný pokyn informovať verejnosť o zadržaní možného útočníka vyšiel od vyšetrovateľa, a to výlučne v rozsahu potvrdeného faktu o zadržaní. O ničom inom, o žiadnych ďalších neoverených detailoch. Zdôrazňujem, že slovenská polícia konala v súlade s pokynom vyšetrovateľa, ktorý presne vie, čo v danej chvíli môže ísť na verejnosť a čo verejnosť v tejto fáze vyšetrovania nesmie ešte poznať,“ poznamenal.

Minister poukázal na to, že pracovné vyšetrovacie verzie, vrátane možnej stopy do Ruska, neboli určené na zverejnenie. „Ide len o hypotézy v rámci živého vyšetrovania,“ podotkol. Aj poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová informovala, že policajti počas celej doby vyšetrovania postupovali zákonne. Spolu so Šutajom Eštokom ich postup, rovnako aj celého medzinárodného tímu ocenila. Avizovala, že bližšie informácie poskytne po tom, ako na ne už nebude platiť embargo.

Šéf rezortu vnútra vyhlásil, že slovenské orgány nikdy nič netajili. „Vždy, keď bude existovať relevantné a dôkazmi podložené zistenie, budeme o ňom verejnosť informovať pravdivo a veľmi zodpovedne, a bez ohľadu na to, koho alebo ktorej krajiny sa podozrenia môžu týkať,“ povedal. Apeloval na opozíciu aj médiá, aby prestali s konšpiráciami o zamlčovaní.

Zároveň namietal aj informovanie o veci zo strany českých predstaviteľov. „Nebudem tu teraz riešiť možné motivácie súvisiace s predvolebným obdobím, ktoré v Českej republike majú. No práve takéto nekontrolovateľné medializované vynášanie pracovných hypotéz môže výrazne skomplikovať vyšetrovanie, ohroziť jeho úspech a dokonca poskytnúť páchateľom možnosti zahladiť stopy,“ dodal. Verí, že spolupráca slovenskej a českej polície bude ďalej pokračovať na nadštandardnej úrovni. Vyzdvihol aj stredajší (16. 7.) telefonát prezidenta českej polície s Maškarovou. „Ospravedlnil sa za nemiestne výroky hovorcu českej polície,“ informoval.

Slovenská polícia v stredu ráno informovala, že spolu s českými a ukrajinskými kolegami zasahuje v ukrajinskom meste Dnipro v súvislosti s vyšetrovaním bombových hrozieb na slovenských a českých školách zo septembra 2024. Policajný tím zadržal jedného Ukrajinca. Spoločný zásah neskôr potvrdila aj česká polícia. Uviedla, že muž útočil nielen v ČR či na Slovensku, ale v mnohých štátoch Európy. Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) vzápätí uviedla, že aktivity zadržaného s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska. Podľa medializovaných informácií kritizovali české bezpečnostné zložky slovenských kolegov, že zamlčali informácie o prepojení zadržaného Ukrajinca na Rusko.