Joachim Nagel: Americké clá tvrdo zasiahnu nemeckú ekonomiku

Ale ak by USA zaviedli pre Európsku úniu (EÚ) clá vo výške 30 %, ktorými hrozí prezident Donald Trump, mohlo by to úplne zničiť hospodársky rast Nemecka. Uviedol to prezident Bundesbank Joachim Nagel.

„Ak sa clá v auguste zavedú, nemožno vylúčiť recesiu v Nemecku v roku 2025,“ povedal Nagel v Durbane v Južnej Afrike, kde sa vo štvrtok a v piatok (18. 7.) koná stretnutie šéfov financií skupiny G20, 20 najväčších ekonomík sveta.

Clo v USA vo výške 30 % by znamenalo pre EÚ prelomový moment, zničilo by celé časti transatlantického obchodu a prinútilo by Európu prehodnotiť svoj ekonomický model zameraný na export.

„Výhľad nemeckej ekonomiky sa práve zlepšil, najmä vďaka fiškálnemu programu, ktorý oznámila a teraz zavádza nemecká federálna vláda a ktorý takisto stanovuje správne akcenty: investície do infraštruktúry, do budúcich technológií,“ povedal Nagel. „Ale neistota by mohla výrazne oslabiť pozitívny výhľad,“ dodal.