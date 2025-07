Aktivisti žalujú štát za výnimku na usmrtenie bobrov

Rozhodnutie rezortu podľa nich porušuje európsku smernicu o biotopoch. Informovala o tom iniciatíva My sme les. Envirorezort pre TASR reagoval, že výnimku vydal v zmysle platnej legislatívy a na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

MŽP tvrdí, že vydalo výnimku na odlov 36 bobrov na východnom Slovensku v januári tohto roka. Bobry podľa neho poškodzovali hrádze vodných tokov. Enviroorganizácie rozhodnutie rezortu analyzovali a zistili, že porušuje európsku smernicu o biotopoch. V spolupráci s organizáciou Via Iuris preto žiadajú súd, aby rozhodnutie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) zrušil pre jeho nezákonnosť. „Ministerstvo nepreukázalo, že škodám na ochranných hrádzach sa nedá zabrániť usmrtením menšieho počtu bobrov ako povolených 36 jedincov,“ povedal Marián Hletko z My sme les. Poukazuje pritom na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, že počet jedincov, na ktorý sa výnimka vzťahuje, musí byť stanovený na takej úrovni, ktorá je nevyhnutná na riešenie problémov.

Ochranári zároveň ministrovi vyčítajú, že povolil aj držbu usmrtených bobrov bez stanovenia podmienok, ktoré by umožňovali evidenciu a následnú kontrolu. Upozorňujú, že držbu chránených živočíchov alebo častí ich tiel zakazuje národná aj európska legislatíva. „Ministerstvo povolilo výnimku na držbu usmrtených bobrov bez toho, aby určilo osobu a miesto, teda kto a kde bude môcť inak zakázanú činnosť vykonávať. Takýto postup je v rozpore so smernicou o biotopoch a nepriamo podporuje nelegálny obchod s chránenými živočíchmi,“ skonštatoval Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.

V rozhodnutiach na odstrel bobrov podľa organizácií chýba argumentácia, ktorá by vydanie výnimky na držbu mŕtvych bobrov odôvodňovala. „Súčasťou rozhodnutia správneho orgánu musí byť aj jasné definovanie cieľa, ktorý sa vydaním výnimky sleduje. Súdny dvor Európskej únie konštatoval, že ciele uvádzané na podporu výnimky musia byť definované jasne, presne a podložené v rozhodnutí o výnimke,“ uviedla advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.

Aktivisti podľa MŽP šíria nezmysly, ako bobry 30 miliónov rokov chránia ľudí pred povodňami a protipovodňové opatrenia by sa mali nechať bobrom. „Toto videnie sveta odmietame. Nikto nespochybňuje, že bobor je chránený živočích, ochrana ľudí a majetku má však vyššiu prioritu, a preto je potrebné vykonávať opatrenia, ktoré sú plne v súlade so zákonom,“ skonštatoval odbor komunikácie envirorezortu. Doplnil, že v minulosti pripadalo do úvahy napríklad aj položenie kari sietí, ktoré navrhovalo bývalé vedenie ŠOP. Ich cenu podľa štátneho tajomníka prerátal Slovenský vodohospodársky podnik a náklady sa pohybovali na úrovni okolo 350 miliónov eur, keďže ide o desiatky kilometrov vodných tokov a veľkú plochu hrádzí, tvrdí MŽP.