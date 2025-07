Polícia odmieta výčitky o zamlčiavaní informácií, je to podľa nej konšpirovanie

Rozsah poskytnutých informácií verejnosti sa podľa neho vždy odvíja od konkrétnej situácie a nesmie zmariť účel ďalšieho trestného konania. Polícia to uviedla na sociálnej sieti v reakcii na medializované informácie o kritike zo strany českých bezpečnostných zložiek.

Slovenská polícia v stredu ráno informovala, že spolu s českými a ukrajinskými kolegami zasahuje v ukrajinskom meste Dnipro v súvislosti s vyšetrovaním bombových hrozieb v slovenských a českých školách zo septembra 2024. Policajný tím zadržal jedného Ukrajinca.

Spoločný zásah neskôr potvrdila aj česká polícia. Uviedla, že muž útočil nielen v ČR či na Slovensku, ale v mnohých štátoch Európy. „V súčasnej dobe prebiehajú úkony trestného konania, ktoré okrem iného zisťujú možné zapojenie ďalších osôb, ktoré mohli rozosielanie výhražných e-mailov organizovať či financovať,“ napísalo české policajné prezídium. Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) vzápätí uviedla, že aktivity zadržaného s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska. Podľa medializovaných informácií kritizovali české bezpečnostné zložky slovenských kolegov, že zamlčali informácie o prepojení zadržaného Ukrajinca na Rusko.

Česká polícia ostro kritizovala slovenských kolegov

Český portál CNN Prima News zverejnil vyjadrenie vedúceho odboru komunikácie a vonkajších vzťahov Policajného prezídia Českej republiky Ondřeja Moravčíka: „My sme boli tí kľúčoví a tamtí sa k nám prifarili. Slováci si vydali tlačovú správu bez nášho vedomia. Je to nôž do chrbta, robia to pravidelne. Oni možno varili kávu. Takže to bola naša kauza a oni nám pomáhali,“ citovala ho CNN Prima News, ktorá neskôr výrok stiahla.

Podľa informácií novinára Lukáša Prchala z českého Deníka N sú českí vyšetrovatelia na kolegov zo Slovenska nahnevaní aj preto, lebo ignorovali nariadenie českého prokurátora. „Dozorujúci štátny zástupca vydal nariadenie, že sa to nebude púšťať von, a keď sa to zverejní, tak so všetkým – hlavne so zapojením Ruska v tomto prípade,“ hovorí jeden z Prchalových zdrojov.

„Slováci to pustili zámerne, aby to vyzeralo, že to urobili Ukrajinci,“ dodal novinárovi ďalší zdroj s tým, že je o tom presvedčený celý tím ľudí, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní.