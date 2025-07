Šutaj Eštok reagoval na ostrú kritiku od českej polície

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odmieta „dehonestovanie práce slovenskej polície“. Minister to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s akciou českých, slovenských a ukrajinských bezpečnostných zložiek na území Ukrajiny.

„Dôrazne žiadam všetkých, vrátane českých kolegov, aby boli vo svojich vyjadreniach zdržanliví a aby prejavili rešpekt, úctu a pokoru,“ vyhlásil.

Slovenská polícia v stredu ráno informovala, že spolu s českými a ukrajinskými kolegami zasahuje v ukrajinskom meste Dnipro v súvislosti s vyšetrovaním bombových hrozieb na slovenských a českých školách zo septembra 2024. Policajný tím zadržal jedného Ukrajinca.

Spoločný zásah neskôr potvrdila aj česká polícia. Uviedla, že muž útočil nielen v ČR či na Slovensku, ale v mnohých štátoch Európy. „V súčasnej dobe prebiehajú úkony trestného konania, ktoré okrem iného zisťujú možné zapojenie ďalších osôb, ktoré mohli rozosielanie výhražných e-mailov organizovať či financovať,“ napísalo české policajné prezídium. Česká BIS vzápätí uviedla, že aktivity zadržaného s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska.

Česká polícia ostro kritizovala slovenských kolegov

Český portál CNN Prima News zverejnil vyjadrenie vedúceho odboru komunikácie a vonkajších vzťahov Policajného prezídia Českej republiky Ondřeja Moravčíka: „My sme boli tí kľúčoví a tamtí sa k nám prifarili. Slováci si vydali tlačovú správu bez nášho vedomia. Je to nôž do chrbta, robia to pravidelne. Oni možno varili kávu. Takže to bola naša kauza a oni nám pomáhali,“ citovala ho CNN Prima News, ktorá neskôr výrok stiahla.

Podľa informácií novinára Lukáša Prchala z českého Deníka N sú českí vyšetrovatelia na kolegov zo Slovenska nahnevaní aj preto, lebo ignorovali nariadenie českého prokurátora. „Dozorujúci štátny zástupca vydal nariadenie, že sa to nebude púšťať von, a keď sa to zverejní, tak so všetkým – hlavne so zapojením Ruska v tomto prípade,“ hovorí jeden z Prchalových zdrojov.

„Slováci to pustili zámerne, aby to vyzeralo, že to urobili Ukrajinci,“ dodal novinárovi ďalší zdroj s tým, že je o tom presvedčený celý tím ľudí, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní.

Políciu SR kritizuje aj hnutie Slovensko

Hnutie Slovensko nerozumie, prečo slovenská polícia neinformovala o tom, že aktivity zadržaného Ukrajinca s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska. Predstavitelia hnutia to uviedli na stredajšej tlačovej konferencii.

Poslanec parlamentu za hnutie Slovensko Roman Mikulec pripomenul, že informáciu o pravdepodobnom financovaní z Ruska priniesla až česká BIS. „Toto cielene slovenská polícia zabudla povedať, cielene o tom neinformovali. My sa pýtame, prečo,“ uviedol poslanec. Mikulec to označil za hanbu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Hnutie Slovensko kritizuje vládnych predstaviteľov, že takéto informovanie im pomohlo pri ich „šírení ruskej propagandy“.