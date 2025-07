Danko: Vzťahy medzi Českom a Slovenskom by nemali trpieť pre iné štáty

Vyhlásenia o tom, kto bol za bombovými vyhrážkami pre školy, podľa neho vzťahom medzi krajinami nepomáhajú. Danko to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti so zásahom českej, slovenskej a ukrajinskej polície na území Ukrajiny a v súvislosti s odberom ruských surovín.

„Veľmi ma mrzí, že predseda vlády Petr Fiala odmietol spoločné rokovanie vlád. Odmietol podanú ruku. Bez ohľadu na to, kto je predsedom vlády Českej alebo Slovenskej republiky, je povinný, aby sa vzťahy medzi štátmi zlepšovali. Je povinný sa o to starať,“ vyhlásil.

Slovenská polícia v stredu ráno informovala, že spolu s českými a ukrajinskými kolegami zasahuje v meste Dnipro, kde zadržala jedného Ukrajinca. Spoločný zásah neskôr potvrdila aj česká polícia a zdôraznila, že dominantnú rolu pri akcii zohrala Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite a okrem nej aj spravodajcovia z Bezpečnostnej a informačnej služby (BIS). České policajné prezídium potvrdilo, že v stredu zadržali mladíka, ktorý je podozrivý z bombových vyhrážok. BIS na sociálnej sieti napísala, že ho zadržali už v utorok. BIS tiež vyhlásila, že muž bol zrejme financovaný Ruskom.

Česká polícia ostro kritizovala slovenských kolegov

Český portál CNN Prima News zverejnil vyjadrenie vedúceho odboru komunikácie a vonkajších vzťahov Policajného prezídia Českej republiky Ondřeja Moravčíka: „My sme boli tí kľúčoví a tamtí sa k nám prifarili. Slováci si vydali tlačovú správu bez nášho vedomia. Je to nôž do chrbta, robia to pravidelne. Oni možno varili kávu. Takže to bola naša kauza a oni nám pomáhali,“ citovala ho CNN Prima News, ktorá neskôr výrok stiahla.

Podľa informácií novinára Lukáša Prchala z českého Deníka N sú českí vyšetrovatelia na kolegov zo Slovenska nahnevaní aj preto, lebo ignorovali nariadenie českého prokurátora. „Dozorujúci štátny zástupca vydal nariadenie, že sa to nebude púšťať von, a keď sa to zverejní, tak so všetkým – hlavne so zapojením Ruska v tomto prípade,“ hovorí jeden z Prchalových zdrojov.

„Slováci to pustili zámerne, aby to vyzeralo, že to urobili Ukrajinci,“ dodal novinárovi ďalší zdroj s tým, že je o tom presvedčený celý tím ľudí, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní.