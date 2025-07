Opozícia iniciovala mimoriadny výbor k tendru o záchrankách

Opozícia v súvislosti s výberovým konaním hovorí o netransparentnosti a žiada vysvetlenia. Zástupcovia KDH o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii.

„Spolu s opozičnými poslancami zvolávame mimoriadny zdravotnícky výbor, ktorý sa má konať v piatok o deviatej. Týmto aj médiá pozývam, aby ste sa prišli pozrieť na to, ako sa bude Šaško (...) a ostatní kompetentní vyjadrovať k tejto problematike. Ak už má byť súťaž, tak nech prebehne podľa transparentných a jasných pravidiel. Toto transparentné nie je, je to tendenčné a je to odlievanie peňazí z nášho zdravotníctva,“ vyhlásil poslanec Peter Stachura (KDH).

Kritériá výberu sú podľa neho nejasné, kritizuje tiež, že členovia výberovej komisie nie sú známi. „Nepredstavujeme si transparentnosť tak, že minister ich mená zverejní až po ukončení výberového konania,“ povedal. Podľa Stachuru nejde o skutočnú súťaž, ale o „súťaž krásy“. Zároveň uviedol, že tendrovanie záchraniek každých šesť rokov je nehorázne. Považuje za ministrovo zlyhanie, že to pri reforme záchrannej zdravotnej služby (ZZS) nezmenil.

Šaško podľa neho zlyháva aj v iných oblastiach. Poukázal napríklad na výstavbu nových nemocníc. Ministrovi vyčíta, že sa nezaujíma o výsledky verejného obstarávania pri prešovskej nemocnici, tiež, že nie je jasné, z čoho budú financované nemocnice v Banskej Bystrici, Martine či v Bratislave. Zároveň sa podľa neho nemocnice nemôžu stavať vytvorením jedného univerzálneho modelu, ktorý sa postaví hocikde. „Veď sa trošku prebuďme, pretože nie je len rýchlo stavať, že tu veľký stavitelia stavajú, ale treba stavať kvalitne, zmysluplne, s rozumom,“ zdôraznil. Šaško by mal tiež podľa neho urobiť plán rozloženia kardiocentier po Slovensku. „Nie je možné, aby v Bratislave chcelo vzniknúť tretie kardiocentrum, a pritom máme regióny, kde nie je pokryté nič,“ skonštatoval poslanec.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v pondelok (14. 7.) uviedlo, že spochybňovanie výberového konania a členov komisie je úmyselné manipulovanie verejnou mienkou a vytĺkanie lacných politických bodov na citlivej téme, akou je zdravie občanov. Deklarovalo, že mená členov komisie budú zverejnené po ukončení výberového konania.