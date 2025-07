Čelnú zrážku neprežil 30-ročný vodič

Polícia vyšetruje tragickú nehodu pri obci Vernár, pri ktorej v utorok (15. 7.) prišiel o život 30-ročný vodič. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že na ceste I/67 došlo krátko po 17.00 h ku kolízii dvoch osobných áut.

Jedno z vozidiel v zákrute prešlo do protismernej časti vozovky, kde narazilo do protiidúceho auta. Hovorkyňa uviedla, že 30-ročný muž v dôsledku zrážky utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho spolujazdec utrpel ťažké zranenia a 19-ročný vodič druhého auta, ako aj jeho traja spolujazdci utrpeli zranenia rôznej závažnosti.

„Mladší vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Pri dopravnej nehode vznikla majetková škoda vo výške cca 6000 eur,“ dodala Ligdayová.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade pribral k skúmaniu presnej príčiny dopravnej nehody aj znalcov z odboru dopravy a z odboru zdravotníctva. Vykonáva potrebné procesné úkony a bude skúmať mieru zavinenia účastníkov. Polícia v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.