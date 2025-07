Taraba: Envirorezort požiadal investora baterkárne o ďalších 42 dokumentov

Až po ich predložení môže proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pokračovať. Po mimoriadnom parlamentnom výbore pre životné prostredie to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Deklaroval, že tento proces je detailne sledovaný ako žiadny iný. Zároveň garantoval, že baterkáreň je prísne posudzovaná.

Taraba pripomenul, že envirorezort môže projekt iba posúdiť, nie ho povoliť. Môže posudzovať a vyjadrovať súlad alebo nesúlad s normami, ktoré sú dané. „Ministerstvo životného prostredia nie je stavebný úrad. My nepovoľujeme žiadne stavby. My sa vyjadrujeme, aký má dosah nejaká konkrétna alebo zamýšľaná činnosť na životné prostredie. Ak negatívny, či je to v súlade s normami. Keď to nie je, aké treba opravné alebo dodatočné opatrenia prijať, aby to mohlo byť sprevádzkované,“ skonštatoval.

Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v stredu o projekte baterkárne v Šuranoch nerokoval. Poslanci neboli pri otváraní mimoriadneho zasadnutia uznášaniaschopní, nebolo ich dostatok.

Rokovanie k projektu baterkárne v Šuranoch iniciovalo opozičné hnutie Slovensko. Poslanec parlamentu Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ) namietal, že baterkáreň nespĺňa základné štandardy Európskej únie a porušuje zákon.