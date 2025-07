Slovensko zaostáva vo využívaní umelej inteligencie v porovnaní s priemerom EÚ

V roku 2023 využívalo AI len sedem percent slovenských podnikov, vlani to bolo už 10,8 %. Cieľom EÚ je pritom do roku 2030 využívať AI na úrovni 75 %. Uviedli to v stredu generálny riaditeľ Asseco Central Europe a Asseco International Jozef Klein, riaditeľ inovačného hubu spoločnosti Peter Hanzlík a riaditeľka odboru IT Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Zuzana Martincová.

„Nasadenie umelej inteligencie vo verejnom aj súkromnom sektore už nie je len otázkou prestíže, ale nevyhnutnosti. Ak Slovensko nenaskočí na vlak AI včas, môže mu technologický vývoj definitívne ujsť,“ uviedol Hanzlík s tým, že umelá inteligencia je jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť verejnej správe so zlepšením služieb pre občanov.

V štátnej správe dokáže AI podľa neho zefektívniť niektoré procesy, teda zrýchliť a zautomatizovať jednotlivé administratívne úkony. Dobrým príkladom je NKÚ, ktorý dokáže pomocou umelej inteligencie zefektívniť niektoré procesy na úrade. Klein zhodnotil, že digitalizácia v SR nie je na takej úrovni ako v okolitých európskych krajinách, pričom zlepšiť by sa to mohlo predovšetkým vo verejnej správe. AI môže priniesť v tejto oblasti významný posun v digitalizácii, ale aj úspore nákladov. Zdôraznil, že neexistujú žiadne obmedzenia na to, aby ju verejná správa a jednotlivé ministerstvá implementovali do svojich procesov.

Martincová spresnila, že AI pomáha pracovníkom na NKÚ skracovať čas spracovania rôznych informácií a údajov v rámci kontrolnej činnosti, rovnako aj zrýchliť niektoré procesy a eliminovať chybovosť pri spracovaní údajov. AI je praktickým pomocníkom pri spracovaní výsledkov kontrolnej činnosti úradu. V súčasnosti ju využíva úrad napríklad v podobe chatbota pre zamestnancov, automatickej sumarizácie dokumentov či pri generovaní zápisov zo stretnutí a záverečnej kontrolnej akcie z výsledkov jednotlivých kontrol. Tieto nástroje pomáhajú podľa nej znižovať administratívnu záťaž a zvýšiť presnosť výstupov.

NKÚ integroval AI do hlavného agendového systému úradu, ktorý je prevádzkovaný vo vládnom cloude Ministerstva vnútra SR a využíva cloudové služby OpenAI, poskytované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Tento rok chce úrad pomocou AI podporiť legislatívnu konzultáciu, zaviesť napríklad chatovanie s nejakým dokumentom či vytvoriť virtuálneho prezentačného asistenta, ktorý by pomohol pracovníkom úradu s prerozprávaním obsahu prezentácií aj v cudzom jazyku, ktorý neovládajú.