Na Ústavnom súde takmer 2 roky chýba sudca, Fiačan zvažuje vystúpiť v parlamente

Chýbajúci sudca by efektívnosť ÚS výrazne zvýšil o približne 140 vybavených vecí v priebehu polroka, pripomenula pre TASR hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová. Predseda súdu Ivan Fiačan zvažuje vystúpiť aj v pléne Národnej rady (NR) SR.

„Predsedu Ústavného súdu mrzí, že doplnenie pléna Ústavného súdu mešká rok a osem mesiacov, no treba pripomenúť, že voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu a menovanie sudcov Ústavného súdu sú výlučne v kompetencii Národnej rady a prezidenta,“ uviedla pre TASR Ferencová. Tempo, ktorým ÚS rozhoduje, je podľa nej nastavené v prospech navrhovateľov, ktorými sú najmä fyzické a právnické osoby dožadujúce sa ochrany svojich subjektívnych práv. „Chýbajúci sudca by efektívnosť Ústavného súdu výrazne zvýšil o približne 140 vybavených vecí v priebehu polroka – to je približne 140 rozhodnutí vo veciach, ktoré často riešia elementárne existenčné problémy uvedených navrhovateľov,“ dodala hovorkyňa ÚS.

Predseda ÚS naďalej zvažuje aj možnosť svojej reakcie na nečinnosť parlamentu v súvislosti s kandidátmi na ústavných sudcov priamo na pôde NR SR. Túto možnosť spomínal už na jar.

Funkčné obdobie ústavného sudcu je 12 rokov. Sudkyni Jane Baricovej by mal končiť mandát v júli 2026. „V roku 2026 by malo opäť dôjsť k zmene v zložení pléna. Ak si parlament nebude plniť svoje povinnosti pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu, oslabí prístup verejnosti k jej ústavným právam,“ dodala Ferencová.

Na ÚS je momentálne 12 sudcov z 13. Jedno miesto sa uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu. NR SR opakovane doposiaľ nezvolila žiadneho kandidáta.

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) pre TASR uviedol, že ďalší pokus o zvolenie kandidátov na ústavného sudcu vyhlási až vtedy, keď sa koalícia dohodne na mene kandidáta. Verí, že o tejto téme bude koaličná rada rokovať, zísť sa má koncom leta.