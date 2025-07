Fiala: Česko sa nezapojí do plánu Trumpa na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu

Nový plán, ako by sa Spojené štáty mohli podieľať na dodávkach zbraní Kyjevu, v pondelok predstavil prezident USA Donald Trump. Fiala v utorok pre server Publico.cz povedal, že Česko sa sústredí na iné cesty pomoci, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Trump podotkol, že zbrane pre Ukrajinu zaplatia európske štáty. Obchod by mal vyzerať tak, že spojenci nakúpia zbrane od USA a svoje zásoby budú môcť poslať na Ukrajinu. Týkalo by sa to najmä systémov protivzdušnej obrany Patriot, rakiet a ďalšieho vybavenia. Podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho sa na vyzbrojovaní Ukrajiny chcú podieľať napríklad Nemecko, Veľká Británia, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Holandsko či Kanada.

Česko sa podľa Fialu nezapojí. „Česká republika sa sústredí na iné projekty a cesty, ako Ukrajine pomôcť, napríklad prostredníctvom muničnej iniciatívy. Preto v tejto chvíli neuvažujeme o tom, že by sme sa pripojili k tomuto projektu,“ citoval českého premiéra server Publico.

Niekoľko európskych krajín v utorok vyhlásilo, že je ochotných americké zbrane pre Ukrajinu nakúpiť. Zdôraznili však, že je ešte potrebné doladiť podmienky dohody. Európski ministri tiež uviedli, že budú musieť preskúmať možnosti, ako nové zbrane zaplatiť.