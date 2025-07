KDH: Minister zdravotníctva pri tendri o záchrankách skrýva informácie a zavádza

Kritériá výberu poskytovateľa sú podľa hnutia nejasné a členov komisie minister nezverejnil, aj keď mu to prikazuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. TASR o tom informovali z komunikačného odboru KDH.

„Kritériá na výber prevádzkovateľa sú nejasné, stačí vám súhlas, že do budúcna budete mať techniku a posádku. Minister Šaško preto buď nevie, alebo cielene klame, že výberová komisia má kritériá, na základe ktorých by mohla objektívne rozhodnúť. To nie je pravda,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH). Neexistuje podľa neho žiaden dôvod, prečo by nemal zverejniť mená členov výberovej komisie.

Šaško zároveň podľa hnutia zavádza vo svojich vyjadreniach, že zabezpečil možnosť, aby štátne záchranky mali viac ako 50 percent trhu. Je podľa neho jasné, že bratislavská štátna záchranka bude mať menej staníc, pretože limit 25 percent trhu už presahuje. „Minister zároveň tvrdí, že limit 25 percent platí aj pre súkromné subjekty. Zabudol však, že na to, aby ho obchádzali, im stačí zmeniť IČO a môžu vyhrať celý tender. Celé to vyzerá ako dopredu dohodnutý a štátom garantovaný ziskový projekt a nie tender na záchranky,“ doplnil poslanec NR SR Peter Stachura (KDH).

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v pondelok (14. 7.) uviedlo, že spochybňovanie výberového konania a členov komisie je úmyselné manipulovanie verejnou mienkou a vytĺkanie lacných politických bodov na citlivej téme, akou je zdravie občanov. Deklarovalo, že mená členov komisie budú zverejnené. Reagovalo tak na tlačovú konferenciu opozičného PS, ktoré žiadalo mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre zdravotníctvo k téme výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru podporilo aj opozičné hnutie Slovensko. Podmienky tendra kritizovala aj opozičná SaS.