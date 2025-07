Netanjahu: Izrael útočil na Sýriu, aby ochránil drúzov

Podľa vyjadrení svojich predstaviteľov tým Izrael chránil drúzov po nasadení sýrskych vládnych síl vo väčšinovo drúzskom meste Suwajdá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac v spoločnom vyhlásení uviedli, že cieľom operácie bolo predísť ubližovaniu drúzskej komunite zo strany sýrskeho vedenia. Zároveň sa tým snažili zabezpečiť demilitarizáciu oblasti v blízkosti izraelských hraníc. Tamojšiu prítomnosť sýrskych jednotiek a zbraní označili predstavitelia Izraela za bezpečnostnú hrozbu.

Izraelská armáda ozrejmila, že údery zacielila na sýrske vojenské vozidlá a prístupové cesty, aby zabránila pohybu konvoja. Došlo k tomu po smrtiacich zrážkach medzi drúzmi a beduínmi v Suwajde. Vládne sily v reakcii na to vstúpili do oblasti s cieľom ukončiť násilie. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) si dvojdňové zrážky medzi drúzmi a beduínmi vyžiadali viac ako 100 obetí. Damask odvtedy už oznámil prímerie. SOHR však uviedlo, že sýrske ozbrojené sily v utorok zabili 12 drúzov v rodinnom penzióne v Suwajde, informovala agentúra AFP.

Časť drúzskej komunity v provincii Suwajdá požaduje autonómiu, zatiaľ čo iní sú otvorení integrácii do novej sýrskej armády. Opakovane tam dochádza k zrážkam medzi beduínmi a drúzmi.

Povstalecké skupiny sunnitských moslimov v decembri po páde režimu prezidenta Bašára Asada súhlasili so svojím začlenením pod ministerstvo obrany, no úsilie o integráciu ozbrojených frakcií z menších skupín vrátane drúzov a Kurdov stagnuje. Na juhu Sýrie tieto snahy skomplikovala izraelská vláda, ktorá tvrdí, že nedovolí, aby sa akékoľvek sýrske armádne jednotky nachádzali južne od Damasku. Provincia Suwajdá a susediace provincie by podľa Izraela mali byť demilitarizovanými zónami.