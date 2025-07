Hnutie Slovensko: Lacný ruský plyn neexistuje, za tento mýtus bojuje len Fico

Po Švédsku platí Slovensko spomedzi ostatných európskych krajín za ruský plyn najviac. Okolité krajiny ako Poľsko, Česko a Rakúsko majú nižšie ceny benzínu a nafty hoci sa nedovážajú z Ruska, rovnako sa to týka aj plynu. V utorok to povedali na tlačovom brífingu opoziční poslanci z hnutia Slovensko Igor Matovič, Július Jakab, Roman Mikulec a Michal Šipoš.

„Fico vtiahol Slovensko do pasce, sami sme odkázaní na ruský plyn a ruskú ropu bez toho, aby sme si zabezpečili iné alternatívne dodávky,“ povedal Matovič s tým, že premiér presviedča krajinu o tom, že žiadne iné zdroje okrem tých ruských nemáme. Pričom to svedčí o tom, že Rusko mu musí platiť peniaze, lebo inak by takto Slovensko neohrozil, ak by z toho nemal osobný prospech.

Fico podľa neho kapituloval, keď povedal, že SR nedokáže prinútiť EÚ, aby zmenila stanovisko v otázke ruského plynu. V aktuálnej situácii ohľadom 18. balíka protiruských sankcií necháva krajinu napospas a posiela rokovať do Bruselu štátneho tajomníka z ministerstva zahraničných vecí. Ďalej komentoval aj vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ak ruský prezident Vladimir Putin bude naďalej útočiť na Ukrajinu, tak od septembra zavedie 100-percentné sekundárne clá na krajiny, ktoré obchodujú s Ruskom. Matovič upozornil, že táto hrozba sa reálne môže vzťahovať aj na Slovensko, ak premiér neustúpi a neodpojí sa spod závislosti Ruska.

Jakab priblížil, že ohrozená bude najmä výroba v automobilovom priemysle a 100.000 pracovných miest, ktoré sú naviazané na export produktov zo Slovenska do Spojených štátov. „Rúti sa na nás ekonomická katastrofa, na ľudí sa rúti katastrofa, desaťtisíce ľudí môže prísť o pracovné miesta, ale Roberta Fica to nezaujíma, ani túto vládu,“ zhodnotil.

Matovič reagoval aj na včerajšie vyjadrenie Fica k písomnému návrhu garancií Európskej komisie (EK) týkajúcich sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ, ktoré ponúka Slovensku za hlasovanie o 18. balíku sankcií voči Rusku. Návrh poslal premiér všetkým relevantným politickým stranám okrem hnutia Slovensko. Opozícia podľa Matoviča nemôže riešiť dlhodobé problémy, do ktorých krajinu dostal Fico svojím konaním. Nakoniec však bude musieť zobrať to, čo mu ponúkla EK, inak ako jediná krajina doplatíme na to, že nepodporíme ďalší balík protiruských sankcií, podotkol Matovič.

„Z 27 krajín 26 hovorí, že odstrihnúť sa od ruských energií je v podstate výhodné a ľudia v tých krajinách na to nedoplatia, majú lacnejšie energie, len Fico tvrdí nie, Európa musí zostať byť závislá na plyne aj na rope z Ruska, no nejako to nevychádza,“ uzavrel.