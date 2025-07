V nemocniciach pribúdajú pacienti. Sabaka varuje: Máme pred sebou sezónnu vlnu

Covid-19 nikam nezmizol – práve naopak, v nemocniciach už pribúdajú prví nakazení v tejto sezóne. Upozorňuje na to infektológ Peter Sabaka, ktorý v príspevku na sociálnej sieti v tejto súvislosti vyzval na očkovanie.

„Je uhorková sezóna. Ale covid-19 nezaháľa. Mal približne rok na to, aby zmutoval do podoby, ktorá mu umožňuje nakaziť aj tých, ktorí chorobu prekonali pred rokom. Zasa teda máme pred sebou sezónnu vlnu covid-19,“ upozornil Sabaka.

Lekár pritom upozorňuje na aktuálny subvariant covidu známy aj ako nimbus. Ten sa príznakmi podobá na variant omikron, pacienti si však okrem toho všímajú rezavú bolesť hrdla.

Prečítajte si viac: Žiletky v hrdle? Takto vyzerajú príznaky nového variantu covidu

Podľa Sabaku v nemocniciach pribúdajú prví nakazení pacienti, no situáciu zatiaľ nehodnotí ako dramatickú.

Ochorenie môžu šíriť nezaočkovaní zdravotníci

Sabaka v tejto súvislosti vyzval na očkovanie, najmä v skupinách zdravotníkov a rizikových pacientov. K dispozícii je pritom nová vakcína upravená tak, aby fungovala proti novému variantu covidu.

„Ak sa nezaočkujú zdravotníci, môžu šíriť ochorenie medzi pacientami, aj tými oslabenými inou chorobou,“ varuje lekár.

Sabaka spomenul aj pozastavenie nákupu vakcín, ku ktorému prispela vláda v súvislosti s odporúčaním splnomocnenca na vyšetrovanie pandémie covid-19 Petra Kotlára. Premiér Robert Fico v apríli tohto roku vyhlásil, že dodávateľom vakcín „už nezaplatí ani cent“, pričom deklaroval pripravenosť na súdne spory. Nákup vakcín je pozastavený do obdržania výsledku analýzy vakcín Slovenskou akadémiou vied, pripomenul Sabaka

„O dôvodoch, ktoré sú samozrejme úplne mimo, teraz rozprávať nechcem. Chcem ale poukázať na to, že by sme mali dať možnosť zaočkovať sa pred zimnou vlnou covid-19 všetkým zdravotníkom a občanom v riziku, ktorí o to prejavia záujem,“ vyzval Sabaka.