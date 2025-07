Šimečka: Premiér v Bruseli nič nevyjednal, urobil Slovensku hanbu a potom kapituloval

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v Bruseli pre Slovensko nič nevyjednal, iba urobil krajine hanbu a napokon vyhlásil kapituláciu. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka tak reagoval na list zaslaný premiérom. Doplnil, že PS podporuje spoločný postup krajín EÚ.

„Zlyhal a teraz sa snaží ex post zaťahovať do hry opozíciu, aby oklamal svojich voličov. Na takýto lacný podraz mu neskočíme. PS podporuje spoločný postup krajín EÚ. Iba spoločný európsky postup zaručí bezpečnosť a prosperitu Slovenska zoči-voči ruskej agresii a vydieraniu. Ak chce prispieť k pokračovaniu obchodu s plynom, mal by vyzvať Putina na ukončenie vojny a uzavretie mieru,“ uviedol Šimečka.

Doplnil, že premiér mal už dávno ukončiť závislosť od ruského plynu, zaistiť dodávky z bezpečných zdrojov a dohodnúť pre Slovensko najlepšie možné ceny.

Premiér v pondelok (14. 7.) informoval o tom, že tvrdé rokovania s európskymi predstaviteľmi sa blížia k záveru a na stole je písomný návrh garancií týkajúci sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ, ktoré ponúka Európska komisia Slovensku za hlasovanie o 18. balíku sankcií voči Rusku. Zároveň povedal, že návrh posiela predsedom všetkých relevantných politických strán a očakáva ich vyjadrenie.