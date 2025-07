SaS: EÚ chce pomôcť Slovensku s plynom nie vďaka Ficovi, ale napriek nemu

Európska únia (EÚ) pomáha Slovensku nie vďaka premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ale napriek nemu. Fico nevybojoval absolútne nič, dostal sa do pasce a SR dostáva do stále väčšej medzinárodnej izolácie. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling v reakcii na pondelkovú (14. 7.) výzvu premiéra, aby sa ostatné politické strany čo najskôr vyjadrili k návrhu garancií týkajúcich sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ, ktoré ponúka Európska komisia (EK) Slovensku za hlasovanie o 18. balíku sankcií voči Rusku.

„Fico teraz bojuje s Európskou úniou ako taký žiak, ktorý nezvláda učivo, hľadá iba nejaké výhovorky a posiela večer o pol ôsmej listy opozícii, aby sa prekryl, lebo vie, že bude zle. Lebo vie, že nič nevyrokoval a vie, že musí zahlasovať za sankcie proti Rusku,“ vyhlásil líder SaS.

Premiér podľa neho poslal ostatným politickým stranám dôverný list od EK, aby si ho prečítali a v utorok dopoludnia sa k nemu vyjadrili. Gröhling s takýmto postupom nesúhlasí. „My sa tejto manipulácie nebudeme zúčastňovať, pretože nemáme všetky informácie, neboli sme súčasťou týchto rokovaní, nedostávali sme fakty ani podrobnosti v rámci týchto informácií,“ zdôraznil s tým, že ak by Fico naozaj niečo zásadné vyrokoval, už by to odprezentoval.

Keďže list je dôverný, mal by ho zverejniť premiér alebo EK. Vo všeobecnosti je podľa predsedu SaS obsahom toho listu pomoc. „Európska komisia nám ide pomáhať, aby sme zvládli odpojenie sa od ruského plynu a napojenie na iné zdroje. Tiež sa spomína pracovná skupina. Ale toto je všetko, čo sa dalo vyrokovať za zatvorenými dverami a bez nejakých urážok nemeckého kancelária alebo urážok ostatných lídrov a drukovania Putinovi a obhajovania ekonomických záujmov Kremľa,“ vyhlásil Gröhling.

Premiér podľa neho iba straší Slovákov, že bez ruského plynu krajina neprežije. Dodávky pritom najviac ohrozuje práve Rusko, ktoré používa plyn ako zbraň. Navyše má Slovensko druhé najvyššie ceny plynu v EÚ, vyčíslil líder liberálov. „Robert Fico mal jasne povedať, že Rusko je agresor, že sa nebude podporovať tento Putinov režim a mal pripraviť všetko pre to, aby sme sa tak ako okolité krajiny odstrihli od ruského plynu,“ doplnil.

Ako v pondelok večer informoval premiér Robert Fico, telefonické hádky a tvrdé rokovania s európskymi predstaviteľmi sa blížia k záveru a na stole je písomný návrh garancií týkajúci sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ, ktoré ponúka Európska komisia (EK) Slovensku za hlasovanie o 18. balíku sankcií voči Rusku. Návrh poslal predsedom všetkých relevantných politických strán a očakáva čo najskôr ich vyjadrenie. Bližšie tieto garancie nekonkretizoval.