Elektrina na prídel? V Holandsku realita, krajina varuje zvyšok sveta

Ekonomický rast v Holandsku čelí kríze. Ako informoval denník Financial Times, viac ako 11 tisíc podnikov a služieb čaká na pripojenie k elektrickej sieti, výnimkou nie sú ani nové nemocnice, požiarne stanice a domy na bývanie.

Krajina v uplynulých rokoch investovala do posilnenia rozvodov elektriny, no do niektorých jej častí ich zavedú až po roku 2030, tvrdia energetici. Podľa analytikov Holandsko narazilo kvôli ambicióznemu cieľu obmedziť používanie neobnoviteľných zdrojov elektriny.

„Aj iné krajiny majú problémy,“ uviedla vedúca bruselskej neziskovej energetickej organizácie RAP Zsuzsanna Pató. Zároveň však dodala, že nikde nie sú dodávky elektriny také obmedzené ako v Holandsku, ktoré by pre ostatné štáty malo byť výstrahou. „Ani zďaleka to nikde nie je také zlé,“ dodala.

Zelené plány zakopli

Holandsko je podľa Financial Times jednou z krajín EÚ, ktoré najrýchlejšie prechádzajú k obnoviteľným zdrojom energie. Solárne panely majú na strechách vyše 2 milióny domácností, energetickým nárokom sa prispôsobujú aj podniky.

Krajina sa predtým spoliehala najmä na zásobovanie plynom. K zlomu došlo v roku 2023 po tom, ako sa v ložisku okolo Groningenu prestalo ťažiť.

Keďže väčšina domácností a podnikov sa dnes spolieha na elektrinu, holandská národná energetická spoločnosť Tennet pristúpila k zvyšovaniu cien. Ani to však nezabránilo presýteniu siete.

Problémy potvrdil aj dodávateľ elektriny v Eindhovene Thermo Fisher. „Naďalej rokujeme s úradmi a vládou o dlhodobom riešení zvýšenia kapacity elektrizačnej sústavy,“ uviedol.

Elektrárne v súvislosti so stúpajúcim tlakom pristupujú k viacerým riešeniam. Jedným z nich je zvýhodnená tarifa pre používanie elektriny v najmenej vyťaženom čase. Väčšie spoločnosti by od 1. apríla mali mať celkom obmedzený prístup k elektrine v najvyťaženejších časoch.

Haag okrem toho pristúpil k informovaniu verejnosti o šetrení elektrinou formou televíznej a internetovej kampane. Obavy zo zlyhávajúcej infraštruktúry však naďalej pretrvávajú.