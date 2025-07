Lipavský: Verím, že Slovensko prestane blokovať 18. balík sankcií proti Rusku

Povedal to v utorok na rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. V reakcii na pondelkovú výmenu názorov medzi slovenským a českým premiérom dodal, že rozdielne postoje vlád by nemali byť prekážkou v tom, aby krajiny spolupracovali na praktickej úrovni, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Je potrebné prijať 18. sankčný balík. Verím, že Slovensko ten svoj blok čoskoro stiahne a že sa vyriešia otázky, ktoré sú na stole. Za týmto účelom sme mohli sledovať komunikáciu nášho pána premiéra (Petra) Fialu voči Slovensku. Podstatné je, aby Európa zostala silná,“ povedal Lipavský. Podotkol, že Česko sa od ruských energetických surovín už odstrihlo. Zdôraznil tiež, že v rámci európskej solidarity by sa malo urobiť všetko pre to, aby sa krajiny mohli o svoje energetické koridory deliť s inými.

Práve otázka dostupnosti energií za prijateľnú cenu je dôvodom, prečo SR za nový sankčný balík nechce hlasovať. Od Európskej komisie (EK) žiada záruky týkajúce sa zmlúv na dovoz ruského plynu. Ten chce Komisia do konca roku 2027 zastaviť, Slovensko má však zmluvy s Ruskom až do roku 2034. Slovenský premiér Robert Fico v pondelok večer oznámil, že od EK už dostal návrh garancií, bližšie ich však nekonkretizoval.

Fiala v nedeľu poslal Ficovi list, v ktorom ho požiadal, aby SR prestala blokovať prijatie sankčného balíka. Slovenský premiér mu naň v pondelok odpovedal s tým, aby Fiala rešpektoval záujem SR na garanciách dostatku plynu, a navrhol mu obnovenie medzivládnych konzultácií. To však následne Fiala odmietol so slovami, že spolupráca na ministerskej úrovni je postačujúca.

Lipavský v utorok uviedol, že spolupráca medzi krajinami funguje najmä na praktickej úrovni. So šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom sa podľa vlastných slov stretol za posledný rok štyrikrát v rôznych bilaterálnych formátoch. „Máme plán práce medzi Českom a Slovenskom, už máme podpísanú zdravotnícku dohodu, v pokročilej fáze je dohoda na policajnej spolupráci. Tých vecí beží veľmi veľa, je to na praktickej úrovni tak, aby naše dobré susedské ani medziľudské vzťahy neutrpeli. To, že naše politické reprezentácie majú rozdielne pozície a názory, by nemalo byť prekážkou v práci na praktických vzťahoch. A to si myslím, že sa darí a je to politika tejto vlády,“ dodal Lipavský.