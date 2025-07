Firma na východe ohlásila hromadné prepúšťanie

Spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, ktorá je súčasťou Deutsche Telekom IT Solutions, chystá hromadné prepúšťanie. Pre TASR to potvrdil riaditeľ pre komunikáciu, stratégiu a transformáciu firmy Pavol Miroššay.

„Tento počet predstavuje menej ako štyri percentá z celkového počtu našich zamestnancov. Napriek tomu, že ide o číslo v rámci našej bežnej ročnej fluktuácie, z pohľadu Zákonníka práce ide o hromadné prepúšťanie, preto postupujeme v súlade s legislatívnymi požiadavkami,“ povedal. Zmeny sa podľa neho netýkajú výhradne konkrétnych typov pracovných pozícií, ale ide o súčasť širšej organizačnej transformácie, ktorá zasahuje rôzne úrovne, a to vrátane odborných aj manažérskych pozícií.

„Našim cieľom je zvýšiť efektivitu a lepšie prispôsobiť naše interné kapacity aktuálnym trhovým potrebám,“ dodal s tým, že rozhodnutie o znížení počtu zamestnancov je dôsledkom kombinácie faktorov, a to najmä straty časti zákaziek a zmien v prevádzkových potrebách spoločnosti. „Reagujeme tak na aktuálny vývoj na globálnom IT trhu. Našou hlavnou prioritou je zachovať konkurencieschopnosť a dlhodobú stabilitu, preto prechádzame strategickou transformáciou s cieľom efektívnejšie využívať dostupné kapacity,“ doplnil Miroššay. Spoločnosť podľa neho nečelí finančným problémom, prijaté opatrenia sú preventívne a strategické.

Na hromadné prepúšťanie v spoločnosti upozornil denník Korzár. Firma na otázku TASR, či predpokladá, že by v tomto roku mohlo dôjsť aj k ďalšiemu prepúšťaniu, reagovala, že v súčasnosti sa naplno sústreďuje na realizáciu prebiehajúcej transformačnej fázy. Podľa Miroššaya si však uvedomujú, že IT sektor sa vyvíja mimoriadne dynamicky, čo prináša nielen výzvy, ale aj potenciál pre nové príležitosti. „Priebežne vyhodnocujeme vývoj na trhu a prispôsobujeme naše kapacity tak, aby sme zabezpečili dlhodobú udržateľnosť firmy, pričom dôraz kladieme aj na rozvoj, aby sme vedeli flexibilne reagovať na meniace sa potreby trhu. Ďalšie kroky budeme zvažovať podľa aktuálnej situácie a potrieb firmy, vždy so zodpovedným prístupom k našim zamestnancom,“ uviedol.

Deutsche Telekom IT Solutions patrí dlhodobo medzi najväčších poskytovateľov IT služieb a zároveň medzi najväčších zamestnávateľov v IT sektore na Slovensku. V zamestnaneckom pomere má viac ako 4000 ľudí.