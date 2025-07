Toto treba prať každý 3. deň, pozor na následky!

Raz za týždeň nestačí. Mikrobiologička Primrose Freestoneová pre magazín The Conversation uviedla, v akých prípadoch je nutné prať posteľnú bielizeň častejšie, a čo všetko hrozí, ak túto časť starostlivosti o domácnosť zanedbáte.

Riziká zanedbaného prania

Keďže v posteli trávime každý deň niekoľko hodín, je to zároveň miesto, kde sa hromadia roztoče, pot a špina z celého dňa. Podľa Freestoneovej je potrebné prať posteľnú bielizeň najmenej raz za týždeň, no ak sa veľa potíte, boli ste chorí alebo spávate so zvieratami, frekvencia prania by mala byť vyššia.

„Často sa zameriavame na to, koľko hodín prespíme. Pre kvalitu spánku je však dôležité aj prostredie,“ uviedla Freestoneová. „Pravidelné pranie odstraňuje biologickú polievku potu, odumretej kože, roztočov a mikróbov, čím redukuje alergické reakcie, zamedzuje vzniku infekcií a odstraňuje pachy.“

Ako ďalej vysvetlila, pokožka je domovom miliónov mikróbov a baktérií, ktoré sa v noci prenášajú do postele. Ich hromadenie v nej zvyšuje riziko ekzému, akné, svrbenia pokožky či dokonca astmy.

Niektoré huby ako Aspergillus fumigatus môžu najmä u osôb s oslabenou imunitou spôsobiť zápal pľúc. Pleseň Candida albicans zas spôsobuje vyrážku, zápal močových ciest či kvasinkové infekcie. Perte preto bielizeň aspoň raz za týždeň pri teplote 60 stupňov.

Kto by mal prať častejšie

Ako vysvetlila mikrobiologička Freestoneová, pre niektoré skupiny spáčov platia prísnejšie pravidlá. Ide najmä o ľudí, ktorí sa delia o posteľ s domácimi zvieratami. Tí by mali prať posteľnú bielizeň každé tri dni.

„Zvieratá prinášajú do postele ďalšie chlpy, odumreté časti kože, špinu a niekedy stopy výkalov. Z toho dôvodu treba prať častejšie,“ vysvetlila Freestoneová.

Okrem pravidelného prania posteľných obliečok pritom zdôraznila potrebu čistenia matracov, paplónov a vankúšov. Matrace treba vysávať aspoň raz za týždeň, paplóny a vankúše raz za niekoľko mesiacov.