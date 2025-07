Kallasová: EÚ vidí pozitívne signály v Pásme Gazy, potrebné je však urobiť viac

EÚ a Izrael sa minulý týždeň dohodli na zlepšení humanitárnej situácie v Pásme Gazy. Súčasťou tejto dohody je zvýšenie počtu kamiónov s pomocou, otvorenie hraničných priechodov, sprístupnenie vybraných humanitárnych trás a rekonštrukcia infraštruktúry.

„Vidíme niekoľko dobrých znamení, že sa k ľuďom v Pásme Gazy dostáva viac nákladných áut, viac zásob, ale samozrejme vieme, že to nestačí a musíme viac tlačiť na to, aby sa to, na čom sme sa dohodli, realizovalo aj na mieste,“ povedala Kallasová novinárom.

Izrael a palestínske hnutie Hamas v súčasnosti rokujú o návrhu Washingtonu na prímerie, no podľa viacerých zdrojov medzi delegáciami pretrvávajú nezhody. EÚ medzitým zvažuje zavedenie reštriktívnych opatrení voči Izraelu pre možné porušenie dohody o spolupráci v dôsledku jeho krokov v palestínskej enkláve. O tejto otázke budú ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ rokovať v utorok v Bruseli.