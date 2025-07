Fiala: Slovensko by sa nemalo dostávať do izolácie, nie je mi to jedno

Povedal to v pondelok pred odletom na návštevu Veľkej Británie. Dodal, že mu to nie je jedno, a preto slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi napísal list, o ktorom informoval v nedeľu. Dodal, že odpoveď naň nepotrebuje. Reakciu slovenského ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča nechcel komentovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa Takáča má pre slovenskú vládu prednosť ochrana štátnych záujmov SR pred listami z Prahy. „Slovensko nebude hlasovacím automatom Bruselu len preto, že si to želá český premiér,“ napísal v pondelok Takáč na Facebooku.

Fiala podľa svojho pondelkového vyjadrenia nezasahuje do vnútorných záležitostí SR. „Nikdy som to nerobil a ani to robiť nebudem, ale toto je vec, ktorá sa dotýka bezpečnosti celej Európy. Nemám potrebu to ďalej komentovať. Pánovi premiérovi som napísal, čo som považoval za nutné, čo považujem za správne a dôležité, pretože jednota – a už nie len európskych krajín, ale západných demokracií v snahe zastaviť agresívnu politiku Ruska – je absolútne kľúčová, a tak sa na to musíme pozerať,“ povedal Fiala.

Ficovi sa podľa svojich slov rozhodol poslať list aj na základe toho, čo sa na medzinárodnej scéne odohralo na konci minulého týždňa. Podľa stanice ČT24 Fiala v liste okrem iného napísal, že pri videokonferencii s predstaviteľmi západných krajín či na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny v Ríme bolo jasne vidieť, že Slovensko sa blokovaním sankčného balíka dostáva do čoraz väčšej izolácie.

„Mám pocit, že Slovensko by sa týmto spôsobom nemalo dostávať do izolácie. Mne to z mnohých dôvodov jedno nie je, a tak som pána premiéra Fica požiadal, aby sa Slovensko pripojilo k ostatným krajinám a schválilo 18. balíček sankcií,“ vysvetlil v pondelok predseda českej vlády.

Na otázku, či mu už Fico na list odpovedal, Fiala uviedol, že odpoveď nepotrebuje. „Budem veľmi rád, keď Slovensko pripojí svoj súhlas k 18. balíku a budeme mať dôležité sankcie schválené,“ dodal český premiér.

Fico podmieňuje súhlas Slovenska s novým balíkom sankcií tým, že SR dostane od Európskej komisie záruky týkajúce sa zmlúv na dovoz ruského plynu. Ten chce Komisia do konca roku 2027 zastaviť, Slovensko má však zmluvy s Ruskom až do roku 2034.