Jubilantka Marcela Laiferová: Milujem hudbu, je to súčasť môjho srdca

Je stálicou slovenskej populárnej hudby, v ktorej pôsobí už 60 rokov. Marcela Laiferová patrí k ikonám slovenskej hudobnej scény. V roku 1970 sa stala prvou slovenskou víťazkou prestížneho festivalu Bratislavská lýra. Doma i na medzinárodných festivaloch získala mnoho ocenení a aj v súčasnosti úspešne koncertuje.

„Milujem hudbu, je to súčasť môjho života, je to súčasť môjho srdca, aj mojej duši. Hudba, myslím si, je pre každého človeka neuveriteľne dôležitá vec, ktorá vám robí náladu, buď dobrú alebo smutnú, alebo sentimentálnu, aj to patrí k životu. Proste hudba podfarbuje celý náš život,“ vyznala sa pre TASR jubilantka.

Marcela Laiferová sa narodila 14. júla 1945 v obci Petrovice ležiacej v okrese Bytča. Hudba na ňu vplývala od útleho veku - už v škole spievala ako sólistka detského zboru. Maturovala na gymnázium v Prievidzi, kde aj začala spievať so skupinou Milana Gallusa. Po maturite odišla do Bratislavy na Lekársku fakultu Univerzity Komenského (UK). Okrem medicíny vyštudovala aj hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK.

Popri štúdiu medicíny sa venovala naďalej spievaniu, spievala so študentskými kapelami na internáte Horský park. Tam ju objavil známy kapelník a muzikant Braňo Hronec. S ním aj nahrala viacero skladieb - prvý veľký úspech jej priniesla v roku 1965 pieseň Lampy už dávno zhasli, ktorú naspievala s Janou Belákovou. Stala sa šlágrom roka a dodnes skladbu spieva, pretože si ju ľudia pýtajú.

Rok 1970 bol pre speváčku mimoriadne ťažký. V tomto roku, v ktorom ukončila Lekársku fakultu, jej dva mesiace pred Bratislavskou lýrou zomrel manžel, taktiež lekár a hudobník, Jaroslav Laifer. Podľa vlastných slov vo veku 24 rokov stratila všetky ideály a uvažovala, že sa na tomto festivale populárnej piesne nezúčastní. „To všetko mi pomohol prekonať Karel Vlach, ktorý mi vtedy poslal list v ktorom mi napísal, že lekárov máme dosť a vy ste povinná spievať,“ zaspomínala si na ťažké obdobie speváčka.

Na tomto festivale sa nielenže zúčastnila, ale v júni 1970 si odniesla prvenstvo z 5. ročníka Bratislavskej lýry s piesňou Slová Ivana Horvátha a Ivana Úradníčka. Skladba mala obrovský úspech a otvorila jej cestu aj do zahraničia.

V roku 1981 získala bronzovú Bratislavskú lýru s piesňou Na cestu. Úspechy slávila nielen doma, ale tiež na zahraničných festivaloch - napríklad v Sopotoch, v Drážďanoch, vo Varne, v Belehrade, v Rio de Janeiro, či na Malte, kde získala Zlatú palmu. Desiatky koncertov absolvovala aj s orchestrom Gustava Broma. Hudobní publicisti ju často označovali prívlastkom prvá dáma slovenskej populárnej hudby.

Marcela Laiferová nahrala celkove 1200 piesní, pričom z tohto obrovského počtu len veľmi ťažko vyberá svojmu srdcu najmilšiu. „Taká nie je. Mám rada pieseň Slová, veľmi si ju vážim, ale samozrejme, že mám tiež iné piesne, aj tie, ktoré sa veľmi nehrali a podľa môjho názoru sú ešte lepšie. To, čo som nahrávala som vždy robila s radosťou, takže nechcem medzi nimi vyberať. Snažila som sa spievať pekné piesne,“ uviedla speváčka.

Popri hudbe sa venuje už viac ako polstoročie astrológii, ku ktorej ju priviedla známa herečka a astrologička Vilma Jamnická a veľkú záľubu má tiež v literatúre. Stále je obklopená knihami a knihy nielen rada číta, ale aj píše. Doteraz jej vyšlo sedem kníh, zatiaľ posledná v roku 2023 pod názvom Ako nájsť vnútorný pokoj. Rozpráva o tom, ako môže človek aj po úderoch osudu znovu získať rovnováhu, ako môže nájsť vnútorný pokoj, lebo práve ten je podľa nej základom pocitu spokojnosti so životom.

Marcela Laiferová je aj v súčasnosti stále aktívna a plná energie. Vystupuje na koncertoch, venuje sa astrológii, písaniu kníh, maľovaniu i prednáškam. „Vo mne je skutočne veľa energie, pretože som rada na svete - mňa teší život,“ povedala pre TASR jubilujúca slovenská hudobná legenda.