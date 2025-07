Americký senátor: V najbližších dňoch uvidíte rekordný prísun zbraní na Ukrajinu

„Zlom v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu je na spadnutie,“ povedal Graham. Trump sa podľa neho mesiace snaží priviesť ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu. „Nechal dvere otvorené, pokiaľ ide o Rusko – tieto dvere sa čoskoro zatvoria,“ konštatoval senátor.

„Očakávam, že v najbližších dňoch uvidíte rekordný prísun zbraní, ktoré pomôžu Ukrajine brániť sa,“ pokračoval Graham. Jedným z najväčších omylov Putina podľa neho bolo, že sa rozhodol Trumpa oklamať. „V najbližších dňoch a týždňoch bude vynaložené obrovské úsilie, aby sme Putina dostali k rokovaciemu stolu,“ povedal Graham.

Graham a demokratický senátor Richard Blumenthal z Connecticutu, ktorý sa bol tiež hosťom v relácii CBS, uviedli, že v Kapitole i medzi európskymi predstaviteľmi rastie zhoda v tom, že časť ruských aktív v hodnote 300 miliárd dolárov, ktoré krajiny skupiny G7 zmrazili na začiatku vojny, sa použije na pomoc Ukrajine.

„Je čas to urobiť,“ povedal Blumenthal.

Zástupcovia Spojených štátov vrátane Grahama, Blumenthala a Trumpovho osobitného vyslanca pre Ukrajinu Keitha Kellogga sa 10. júla prvýkrát zúčastnili na stretnutí tzv. koalície ochotných. Kellogg v pondelok pricestuje na Ukrajinu, kde zostane niekoľko dní.

Graham a Blumenthal sú iniciátormi novej sankčnej legislatívy v Kongrese, ktorá počíta so zavedením vysokých ciel voči krajinám obchodujúcim s Ruskom. Podľa Grahama sa diskutuje o clách až do výšky 500 percent. „Čína, India a Brazília nakupujú ropu a ropné produkty a ďalší tovar z Ruska. To sú peniaze, ktoré Putin používa na vedenie vojny,“ uviedol Graham.