Lekár varuje: Tento doplnok by som nikdy neužíval, zvyšuje riziko úmrtia

Namiesto ochrany zdravia môžu multivitamínové doplnky stravy podľa odborníka spôsobiť zlyhanie pečene, problémy s kosťami či poruchy zrážanlivosti krvi. Štúdie navyše nepotvrdili, že by predlžovali život a môžu v skutočnosti predstavovať vážne riziko. Britský všeobecný lekár Asif Ahmed varuje, že práve tieto produkty typu „všetko v jednom“ by nikdy neužíval, pretože štúdie ich spájajú so zvýšeným rizikom úmrtia, zlyhaním pečene a ďalšími zdravotnými komplikáciami.

Vo videu na sociálnej sieti Ahmed uviedol, že drvivá väčšina ľudí komplexný multivitamín vôbec nepotrebuje. Jeho tvrdenia podporuje aj štúdia vedcov z Národného onkologického inštitútu v Marylande. 20 rokov trvajúci výskum zistili, že denné užívanie multivitamínu bolo spojené so štvorpercentným nárastom rizika úmrtia. Vedci zároveň nenašli žiadne dôkazy o tom, že by tieto tabletky predlžovali život.

Problémom je predávkovanie

Problém podľa Ahmeda spočíva v tom, že multivitamíny často obsahujú viac ako 100 % odporúčaných denných dávok niektorých vitamínov a minerálov. Kým prebytok vitamínov rozpustných vo vode telo jednoducho vylúči močom, pri vitamínoch rozpustných v tukoch, ako sú A a K, to neplatí.

„Môžu sa hromadiť v tele, najmä v pečeni a tukovom tkanive. Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k zlyhaniu pečene, problémom s kosťami a dokonca k poruchám krvácania a tvorby krvných zrazenín,“ vysvetlil lekár.

Napríklad niektoré bežne predávané multivitamíny obsahujú až 800 mikrogramov (µg) vitamínu A, zatiaľ čo odporúčaná denná dávka pre muža je 700 µg a pre ženu 600 µg. Podobne nadmerné užívanie vitamínu D môže viesť k hyperkalcémii – stavu, pri ktorom sa v krvi hromadí vápnik, čo zaťažuje srdce a obličky.

Lekár odporúča semienka namiesto tabletiek

Väčšina ľudí by mala získať všetky potrebné živiny z pestrej a vyváženej stravy. Ak má niekto obavy z nedostatku konkrétnej živiny, Ahmed odporúča cielené doplnky. „Ak máte napríklad nedostatok vitamínu D, užívajte iba doplnok s vitamínom D na podporu zdravia kostí,“ radí.

On sám dáva prednosť prirodzeným zdrojom. „Jedna fantastická vec, ktorú užívam každý deň, je zmes mletých semienok. Má mimoriadne vysoký obsah vlákniny, bielkovín a obsahuje aj množstvo minerálov a vitamínov. Je to potravina, nie doplnok, a to je najlepší spôsob, ako si zabezpečiť všetky potrebné živiny,“ dodal.