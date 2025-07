Bondiová čelí kritike za vyšetrovanie smrti Epsteina, Trump ju obhajuje

„Čo sa to deje s mojimi chlapcami a v niektorých prípadoch aj dievčatami? Všetci sa púšťajú do ministerky spravodlivosti Pam Bondiovej, ktorá robí FANTASTICKÚ PRÁCU! Sme v jednom tíme, MAGA (Make America Great Again - Urobme Ameriku znova skvelou), a nepáči sa mi, čo sa deje,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Podľa prezidenta USA Epstein „nikoho nezaujíma“ a na jeho prípad sa nesmie plytvať časom a energiou.

Americké ministerstvo spravodlivosti aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v pondelok oznámili, že Epstein nebol vo väzení zavraždený, nevydieral prominentné osobnosti, ani si neviedol tzv. zoznam klientov. Týmito závermi tak oba orgány popreli mnohé konšpiračné teórie sprevádzajúce smrť prominentného finančníka z roku 2019.

Známe osobnosti vrátane miliardára Elona Muska a krajne pravicovej politickej aktivistky Laury Loomerovej kritizovali Bondiovú a riaditeľa FBI Kasha Patela za ich zistenia. Ministerka spravodlivosti pred niekoľkými mesiacmi prisľúbila, že odhalí dôležité informácie o Epsteinovi vrátane „množstva mien“.

Americké médiá informovali, že zástupca riaditeľa FBI Dan Bongino sa dostal do sporu s Bondiovou ohľadom tejto záležitosti a zvažuje svoj odchod. Reuters tvrdí, že Patel a Bongino sa ešte pred tým, než pracovali pre FBI, vyjadrili o tzv. zozname klientov a často naznačovali, že vláda pred verejnosťou zatajuje informácie o Epsteinovi.

Očakávania kľúčových odhalení v jeho prípade vzrástli, keď sa vo februári televízia Fox News opýtala Bondiovej, či ministerstvo spravodlivosti zverejní Epsteinov zoznam klientov, a ona odpovedala, že zoznam práve leží na jej stole, aby si ho prezrela. Bondiová však v utorok v Bielom dome povedala, že mala na mysli celý Epsteinov „spis“ spolu s ďalšími spismi týkajúcimi sa atentátov na prezidenta Johna F. Kennedyho a Martina Luthera Kinga Jr. „To je to, čo som tým myslela,“ povedala.

Trump vo svojom sobotňajšom rozsiahlom príspevku podľa CNN obvinil celý rad svojich politických protivníkov vrátane exprezidenta Baracka Obamu a bývalej ministerky zahraničných vecí Hillary Clintonovej, bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho, bývalého riaditeľa americkej ústrednej spravodajskej služby (CIA) Jamesa Brennana „a lúzrov a zločincov z administratívy (exprezidenta Joea) Bidena“, ktorí podľa neho „vytvorili Epsteinove spisy“.

„Prečo títo radikálni ľavicoví blázni nezverejnili Epsteinove spisy? Ak v nich bolo NIEČO, čo mohlo poškodiť hnutie MAGA, prečo to nepoužili?“ uviedol šéf Bieleho domu.