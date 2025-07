Hlavnú cenu MFF KV získal dokumentárny film slovenského režiséra Mira Rema

„Tento festival mi už roky potvrdzuje, že to má celé zmysel. Ďakujem Alešovi Palánovi, ktorý napísal geniálnu knižku, vďaka ktorej sme mohli vstúpiť do tohto šialeného sveta. Je to pre mňa asi najväčšia pocta akú som ako filmár dostal a veľmi si to cením,“ poďakoval Remo, ktorý si cenu prevzal z rúk švédskeho filmového a divadelného herca Stellana Skarsgarda.

Príbeh dokumentu sa venuje dvom svojráznym bratom, jednovaječným dvojičkám Ondřejovi a Františkovi, a ich podivnému životu na samote ďaleko od civilizácie. Víťazný snímok je voľnou adaptáciou knihy Aleša Palána, v ktorej autor viedol rozhovory s deviatimi samotármi v českom pohorí Šumava.

Zvláštnu cenu poroty získala iránska dráma „Bezprávie“ režiséra Soheila Beiraghiho. Cenu za réžiu si odniesli Francúz Nathan Ambrosioni za film „Z lásky“ a Litovčan Vytautas Katkus za snímok „Návštěvník“. Herecké ceny si odniesli Španiel Alex Brendemühl a Nórka Pia Tjeltová. Herečka Kateřina Falbrová získala Zvláštne uznanie poroty za film Zbormajster.

Festival si uctil pamiatku nedávno zosnulého herca Jiřího Bartošku, ktorý bol jeho prezidentom. Na jeho počesť premietali snímky Musíme to zarámovať! a Teória tigra. Na mieste bola tiež výstava Jiří Bartoška – KVIFF President.

Jubilejný 60. ročník Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary sa bude konať od 3. do 11. júla 2026.