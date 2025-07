Tradičný beh býkov si na juhu Francúzska vyžiadal jednu obeť medzi divákmi

K nehode došlo počas tradičného sviatku, pri ktorom jazdci na koňoch ženú býkov z pastvín ulicami miest a dedín do arény. Je to ukážka jazdeckého umenia i kultúrne podujatie, ktoré na juhu Francúzska často sprevádza hodové slávnosti. V Généracu potrvajú do 14. júla, keď má Francúzsko štátny sviatok.

Podľa správ francúzskych médií muž vo veku 60 až 70 rokov prešiel cez ulicu krátko po tom, čo tadiaľ prebehlo niekoľko býkov. Jeden z nich sa však otočil a muža zrazil k zemi. Muž utrpel zranenia, ktorým neskôr podľahol.

Générac so 4000 obyvateľmi sa nachádza v regióne Camargue, kde sú tradície býčích zápasov stále rozšírené. Francúzsko je v názoroch na túto tradíciu dlho rozdelené: pre mnohých je to národný symbol a forma umenia. Odporcovia tohto zvyku považujú kontroverzné predstavenie za týranie zvierat, ktoré býky často neprežijú.