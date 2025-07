Po zrážke so stavebným strojom skončil 34-ročný vodič v nemocnici

POZRITE SI VIDEO Z MIESTA DOPRAVNEJ NEHODY Dnes v doobeda došlo v Žiline na Rosinskej ceste k dopravnej nehode. 34-ročný vodič viedol pracovný stroj zn. CATERPILLAR po Rosinskej ceste v smere do Celulózky, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s osobným motorovým vozidlom zn. ŠKODA Octavia. Vodiči boli na mieste podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. 34-ročný vodič osobného motorového vozidla bol prevezený RZP do nemocnice. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.