Opozícia podľa Marcinkovej zaviazala uznesením vládu podporiť protiruské sankcie

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) tvrdí, že malo zaviazať vládu na podporu sankcií aj bez jeho prerokovania. Poukazuje pri tom na to, že ak pätina poslancov navrhne uznesenie k európskym záležitostiam, stane sa pre vládu záväzným aj v prípade, ak sa k nemu v parlamente dva týždne neprijme žiadna zmena, respektíve sa neprijme novšie. Informovala o tom na sociálnej sieti.

„Ja som takýto návrh stanoviska s podporou vyše tridsiatky opozičných kolegov pred 14 dňami do parlamentu podala. Uplynutím lehoty, počas ktorej parlament neprijal iné, sa stalo pre vládu záväzným. Áno, aj minister zahraničných vecí, aj samotný premiér sa ním na rokovaniach na európskej úrovni majú riadiť a hlasovať podľa neho,“ poznamenala.

Marcinková je zvedavá, ako sa s tým vysporiada koalícia pred budúcotýždňovou Radou EÚ pre zahraničné veci, na ktorej sa majú riešiť aj protiruské sankcie. „Je možné, že koalícia cez víkend zvolá parlamentný európsky výbor a bude sa snažiť moje uznesenie zmeniť. (...) To by bolo právne najčistejšie riešenie. Je však možné aj to, že počas prázdnin skrátka nenazbierajú na rýchle zvolanie výboru dosť poslancov a moje uznesenie bude naďalej záväzné. Im sa to nehodí, a tak to budú spochybňovať,“ povedala.

Poslankyňa zároveň upozornila na to, že procedúru, o ktorej hovorí ústavný zákon o spolupráci parlamentu a vlády v záležitostiach EÚ, využil v roku 2023 vtedajší opozičný poslanec Robert Fico (Smer-SD). „Európsky výbor som viedla ja, všimla si tento Ficov kreatívny právny ťah, zvolala výbor k stanovisku, ktorým sa snažili zmariť vojenskú podporu Ukrajine, a európsky výbor v lehote 14 dní Ficovo stanovisko nahradil iným, čím sme Ficov plán prekazili. Keďže jeho kreatívny počin vyvolal v parlamente paniku, plénum potom prijalo v lehote 14 dní ešte ďalšie stanovisko,“ dodala.