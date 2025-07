Starmer sa stretne s Trumpom počas jeho návštevy Škótska, tvrdí zdroj

Podrobnosti vrátane konkrétneho dátumu stretnutia ešte neboli dohodnuté, tvrdí zdroj, ktorý sa vyjadril pod podmienkou zachovania anonymity.

Škótska polícia v stredu potvrdila, že sa pripravuje na možnú návštevu Trumpa, ktorý by do Škótska mal pricestovať tento mesiac. Stanica Sky News informovala, že šéf Bieleho domu podľa jej zdrojov zavíta do svojich golfových stredísk na severe krajiny. Išlo by o Trumpovu prvú cestu do Británie od jeho víťazstva v minuloročných voľbách v USA.

Biely dom sa k správe o možnom stretnutí prezidenta a britského premiéra dosiaľ nevyjadril, píše Reuters.

Starmer vo februári navštívil Trumpa v Bielom dome. Následne v júni na summite skupiny G7 v Kanade podpísali čiastkovú obchodnú dohodu o znížení niektorých amerických ciel na dovoz z Británie.

Stanica BBC pripomenula, že Trump naposledy navštívil Škótsko ako prezident počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018. Táto návšteva si vyžiadala rozsiahlu bezpečnostnú operáciu. Na druhej strane proti nej protestovali tisícky ľudí v Glasgowe, Edinburghu a Aberdeene.

Trump by mal pravdepodobne v septembri uskutočniť aj štátnu návštevu Spojeného kráľovstva, na ktorú ho pozval kráľ Karol III. V lete im podľa BBC ich pracovný program neumožní ani neformálne stretnutie.