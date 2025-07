Británia a Francúzsko majú dohodu na pláne návratu migrantov

Podľa dohody „jeden sem, druhý tam“, ktorá nadobudne účinnosť v priebehu najbližších týždňov, bude Británia posielať niektorých migrantov späť do Francúzska. Výmenou za to prijme rovnaký počet migrantov, ktorí majú legitímne dôvody žiadať o azyl v Británii. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron, píše TASR podľa správy stanice Sky News.

Všetci, ktorí prídu do Británie, budú podrobení „prísnym bezpečnostným kontrolám“, dodal Starmer s tým, že nárok vstúpiť do krajiny budú mať len tie osoby, ktoré sa o to nepokúsili v minulosti nelegálnym spôsobom.

„Výmenou za každé vrátenie (do Francúzska) bude môcť prísť sem iný jednotlivec bezpečnou cestou - kontrolovanou a legálnou,“ povedal britský premiér na tlačovej konferencii s Macronom, podľa ktorého príchody migrantov na člnoch predstavujú problém pre Britániu aj Francúzsko.

Lídri bezprostredne neoznámili žiadny konkrétny počet migrantov, ktorých prijmú alebo vrátia. Médiá podľa Sky News informovali, že do Francúzska sa bude späť cez Lamanšský prieliv posielať iba 50 ľudí týždenne. Starmer tvrdí, že ide o pilotný projekt.

Nová dohoda Spojeného kráľovstva s Francúzskom má migrantom ukázať, že pokusy o preplávanie Lamanšského prielivu na malých člnoch budú „márne“, uviedol Starmer s tým, že ak sa projekt osvedčí, rozšíria ho.

Macron dal dohodu do súvislosti aj so svojou kritikou vystúpenia Británie z Európskej únie, tzv. brexitu, ktorá zaznela aj v jeho prejave v britskom parlamente počas jeho trojdňovej štátnej návštevy Spojeného kráľovstva. Francúzsky prezident v súvislosti s brexitom tvrdil, že Britom bola „predaná lož, že problémom je Európa“. Británia od brexitu nemá s EÚ žiadnu migračnú dohodu, čo obom podľa Macrona sťažuje boj proti nelegálnej migrácii.

„Takže pre ľudí, ktorí chcú prejsť (prielivom), nie je k dispozícii žiaden zákonný spôsob vstupu a neexistuje ani možnosť poslať ich späť. To je faktor, ktorý priťahuje migrantov, aby sa pokúsili o prechod - teda presne opačný efekt, než sľuboval brexit,“ dodal francúzsky prezident.

Britskí konzervatívci vyjadrili v súvislosti s možnými výsledkami novej dohody s Francúzskom pochybnosti. Ich poslanec a tieňový minister vnútra Chris Philp na sieti X napísal, že ide o najnovší „katastrofický príklad toho, že keď labouristi rokujú, Británia prehráva“. Tvrdí totiž, že v skutočnosti bude podľa dohody z každých 17 prichádzajúcich migrantov vrátený do Francúzska iba jeden, a nie „jeden sem, druhý tam“, ako to naznačuje uvedený mechanizmus.

Nemenovaný zdroj pre agentúru Reuters uviedol, že približne 50 návratov týždenne predstavuje zhruba 2600 návratov ročne, čo je len zlomok zo zhruba 35.000 migrantov, ktorých Británia zaregistrovala vlani. V tomto roku prišlo na malých člnoch už viac než 21.000 ľudí.