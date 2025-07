Zomrel významný slovenský futbalista

Vo veku 82 rokov zomrel bývalý futbalista Dušan Tittel starší. Informoval o tom jeho bývalý klub MFK Ružomberok.

Tittel starší v doraste Ružomberka bojoval o postup do najvyššej súťaže a postupne sa dostal do A-mužstva. V rodnom Dolnom Kubíne zažil v rokoch 1967 až 1973 sériu postupov z najnižšej súťaže až do divízie. Po skončení aktívnej hráčskej kariéry viedol Dolný Kubín, Veličnú, Bziny, Párnicu či Istebné.