Zdroj Reuters: Prímerie v Gaze je možné za jeden až dva týždne, nie za deň

Ak by Izrael s Hamasom skutočne uzavreli dohodu o 60-dňovom prímerí, Tel Aviv by podľa zdroja agentúry Reuters tento čas využil na vyjednanie dohody o trvalom prímerí, ktorého súčasťou by bola okrem iných aj požiadavka na rozpustenie Hamasu. "Budeme pokračovať s vojenskou operáciou v Gaze,“ odpovedal zdroj na otázku, čo ak by Hamas nepristúpil na takéto podmienky.

Americký prezident Donald Trump sa v utorok druhýkrát za dva dni stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom s cieľom rokovať o situácii v Pásme Gazy. Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff zároveň vyhlásil, že strany sa postupne blížia k dohode.

Trump pred rokovaním s Netanjahuom vyhlásil, že verí v dosiahnutie dohody tento týždeň. Mnohé americké médiá preto špekulovali, že lídri oznámia dosiahnutie prímeria vo štvrtok pred odletom izraelského premiéra do vlasti. V stredu však Trump uviedol, že sú „veľmi blízko“ a pripustil omeškanie.

Iný zdroj agentúry Reuters z prostredia Hamasu tvrdí, že po štyroch dňoch nepriamych rokovaní s Izraelom v Katare stále nedosiahli pokrok v hlavných sporných bodoch.