Rozsiahla pátracia akcia: Ivan ušiel z Centra sociálnych služieb, užíva psychiatrické lieky

Policajti a Oravský záchranný systém pátrajú po nezvestnom klientovi Centra sociálnych služieb Orava so sídlom v Tvrdošíne. Polícia a Oravský záchranný systém - Orava Rescue System o tom informovali na sociálnej sieti.

36-ročný Ivan Čierny odišiel v utorok o 23:55 hod. zo sociálneho zariadenia CSS a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. „Prosíme aj motoristov, ktorí prechádzali v tom čase cez Tvrdošín a niečo si všimli aby nás kontaktovali,“ uviedol Oravský záchranný systém.

Podľa polície je nezvestný vysoký 180 cm. Má štíhlu postavu a zeleno-hnedé oči. Má hnedé krátke vlasy s vyholenými bokmi a nosí pripnuté čierne dredy.

Oblečenú mal čiernu mikinu so žltým nápisom I na chrbte, tmavé tepláky, pravdepodobne biele tenisky. Na pravej ruke mal štyri strieborno-čierne náramky, so sebou by mal mať skateboard nezistenej farby a značky.

Policajti na ľudí apelovali, aby akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu nezvestného oznámili na čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.