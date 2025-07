Hnutie Slovensko: EK dala slovenskej vláde katastrofálne vysvedčenie

O premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) hovorí, že spravodlivosť a právny štát je pre neho neželaný stav. Predstavitelia hnutia Slovensko to zhodnotili na stredajšej tlačovej besede.

Poslanci hnutia v tejto súvislosti kritizovali časté využívanie skráteného legislatívneho konania v Národnej rade SR. „Sú pri vláde 20 mesiacov. Až 34-, čiže skoro 35-krát ročne ho využívajú, celkovo ho za 20 mesiacov využili 58-krát. Len deväťkrát sme sa stotožnili, že na to bol reálny dôvod,“ uviedol poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Označil to za úpadok právneho štátu.

Podľa Krátkeho nastal aj rapídny pokles vo výkone spravodlivosti. Poukázal na to, že počas súčasnej vlády klesol počet obvinených pri viacerých korupčných trestných činoch. „Fico nemá záujem o to, aby sa na Slovensku robili protikorupčné politiky,“ konštatoval.

Európska komisia podľa poslanca Romana Mikulca (Slovensko, Za ľudí, KÚ) jasne hovorí, že zrušenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry boli vážny zásah do spravodlivosti na Slovensku. EK podľa jeho slov vo svojej správe hovorí aj o obavách z právomoci generálneho prokurátora. Kritiku tiež vyjadril vysokému počtu predčasne prepustených páchateľov. Upozornil, že v dôsledku novely Trestného zákona sa zvýšil počet krádeží v obchodných reťazcoch. „Komisia hovorí, že nebol dosiahnutý žiadny pokrok v zabezpečení účinného a nezávislého vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie,“ zhrnul Mikulec.

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyzýva vládu, aby bezodkladne zrealizovala zásadné odporúčania EK v súvislosti so zlepšením právneho štátu na Slovensku. Správa EK podľa nej uvádza závažné fakty, ktoré ukazujú systémový rozklad právneho štátu v réžii Ficovej vlády. „Správa Európskej komisie nie je nejakým výmyslom opozície, ako by Fico rád nahovoril občanom. Je to obraz obrovských škôd, ktoré v krátkom čase na Slovensku narobil,“ zdôraznila Remišová.

Eurokomisia v správe skonštatovala, že Slovensko urobilo príliš malý pokrok pri plnení odporúčaní, ktoré mu predložila v rámci vlaňajšej správy. Slovensku najnovšie vydala sedem odporúčaní, ako napríklad obmedziť využívanie právomoci generálneho prokurátora pri rušení rozhodnutí vyšetrovateľov a prokurátorov. Ministerstvo spravodlivosti SR má voči niektorým častiam správy výhrady. Hodnotenia EK nezohľadňujú podľa rezortu situáciu na Slovensku objektívne.