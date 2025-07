PS: Minister Tomáš Taraba pri Vodnom diele Gabčíkovo zrádza záujmy Slovenska

Uviedla to na tlačovej konferencii opozičného Progresívneho Slovenska (PS) podpredsedníčka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová za účasti splnomocnenca vlády pre VDG Metoda Špačeka.

Minister Taraba podľa nej za mesiace vytvoril zdanie naliehavého problému, na ktorý teraz prináša vlastné riešenie, v ktorom je Slovensko to, ktoré má ustupovať, hoci ho k tomu nič nezaväzuje. „Minister hovorí o nutnosti deliť sa o energiu s Maďarskom, hoci nás k tomu nič nezaväzuje. Hovorí o naliehavej potrebe práve teraz uzavrieť dohodu s Maďarskom, hoci nás k tomu nič časovo netlačí,“ zdôraznila.

Všetky kroky, ktoré minister v tejto vykonštruovanej situácii robí, nie sú podľa Stohlovej v prospech Slovenska. „Sme presvedčení, že minister Taraba nekoná v prospech Slovenska, pretože kroky, ktoré robí, nie sú výhodné pre Slovensko. Jediné odôvodnenie, ktoré od ministra počúvame vo veci, je nejaká imaginárna možnosť otvorenia nového medzinárodného sporu v tejto záležitosti,“ upozornila Stohlová.

„To, že Slovenská republika si ponecháva produkciu elektrickej energie z Gabčíkova, je považované za strategický štátny záujem. Za záujem strategického charakteru to bolo považované všetkými vládami od roku 1993 vrátane všetkých vlád Smeru, ktoré túto skutočnosť významným spôsobom akcentovali,“ vysvetlil Špaček.

Dohoda s Maďarskom o odovzdávaní nejakého objemu elektrickej energie za menšiu ako komerčnú cenu je podľa splnomocnenca významným ústupkom z národno-štátneho strategického záujmu. „A je to z pohľadu ľudí, ktorí stáli pri rokovaniach alebo pri spore Gabčíkovo-Nagymaros, nepochopiteľný obrat,“ podčiarkol splnomocnenec.

„Rovnako potvrdzujem to, že momentálne nám žiaden spor, či už pred Medzinárodným súdnym dvorom alebo iným medzinárodným súdnym orgánom, nehrozí. Dokonca nie je zrejmá ani sporná otázka, ktorú by Slovensko a Maďarsko v tomto smere riešili. Áno, naplnenie cieľov zo zmluvy z roku 1977 je potrebné nejakým spôsobom dohodnúť. Tá zmluva z roku 1977 nereflektuje status quo, respektíve súčasný stav. Je tam potrebná dohoda hlavne o krokoch, akým spôsobom sa vyrieši nedokončený dolný úsek diela Gabčíkovo-Nagymaros. Nie je a neexistuje v súčasnosti žiaden aktualizačný moment,“ doplnil.

Dodal, že ak by došlo k dohode v tých parametroch, ako bolo prezentované, bola by to významná strata na strategických záujmoch Slovenskej republiky a významný prospech pre Maďarsko.