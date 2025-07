Za Rubia sa vydával podvodník, s využitím AI kontaktoval aj šéfov diplomacie

Imitátor kontaktoval najmenej piatich vládnych činiteľov - troch ministrov zahraničných vecí, jedného amerického guvernéra a tiež člena Kongresu USA. Odoslal im správy napodobňujúc Rubiov hlas a štýl písania, ktoré získal pomocou softvéru založeného na využívaní umelej inteligencie.

Použil pri tom textové správy i šifrovanú aplikáciu Telegram, kde si v polovici júna vytvoril účet s menom „[email protected]“, aby mohol kontaktovať nič netušiacich zahraničných i amerických diplomatov a politikov.

„Aktér zanechal hlasové správy v aplikácii Signal najmenej dvom osobám, na ktoré sa zameral, a v jednom prípade poslal textovú správu s výzvou na komunikáciu,“ píše sa v internej správe, podľa ktorej podvodníci predstierali identitu aj ďalších zamestnancov ministerstva zahraničných vecí, a to prostredníctvom e-mailu.

Americké úrady nevedia, kto stojí za sériou pokusov o vydávanie sa za Rubia, avšak domnievajú sa, že páchateľ sa pravdepodobne pokúšal manipulovať s vplyvnými vládnymi predstaviteľmi „s cieľom získať prístup k informáciám alebo účtom“, uvádza sa v dokumente z 3. júla.

Ministerstvo zahraničných vecí USA na žiadosť o vyjadrenie reagovalo oznámením, že záležitosť dôkladne preverí a bude pokračovať v zavádzaní bezpečnostných opatrení s cieľom zabrániť zopakovaniu podobnej situácie v budúcnosti.

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) predtým varoval, že od apríla sa „zlomyseľní aktéri“ vydávali za vysokopostavených amerických predstaviteľov v snahe získať ich kontakty na súčasných i bývalých federálnych alebo štátnych vládnych úradníkov, pripomenula agentúra AFP.

Prezident Donald Trump zase v máji oznámil, že neznámy podvodník sa nabúral do telefónu vedúcej kancelárie Bieleho domu Susie Wilesovej. Denník Wall Street Journal v tejto súvislosti uviedol, že americkí senátori, guvernéri a vedúci predstavitelia podnikov dostávali textové správy a telefonáty od osoby, ktorá sa vydávala za Wilesovú.

Viacerí členovia Trumpovej administratívy sa pred pár mesiacmi stali terčom kritiky za to, že na svoju prácu používajú aplikáciu Signal alebo iné neoficiálne kanály. V marci do jednej z četovacích skupín na Signale pridal Trumpov niekdajší poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz šéfredaktora časopisu The Atlantic, čím mu umožnil sledovať diskusiu vládnych predstaviteľov o amerických úderoch na Jemen. Tento škandál napokon viedol k odvolaniu Waltza.