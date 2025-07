Ruský exminister bol pred smrťou zapletený do prípadu sprenevery

Kremeľ vyjadril šok zo správy o smrti Starovojta, odmietol ale uviesť dôvod jeho odvolania, ktoré nadobudlo účinnosť okamžite po vydaní Putinovho dekrétu v pondelok ráno. Vo funkcii pôsobil od vlaňajšieho mája.

Jeho telo so strelným poranením sa našlo v jeho aute v parku v okrese Odincovo pri Moskve, uviedol Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý pracuje s verziou, že Starovojt spáchal samovraždu. Sledkom neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti ani nešpecifikoval, kedy telo našli.

Kanál Baza na Telegrame napísal, že podľa jeho zdrojov telo ležalo v kríkoch a neďaleko aj zbraň.

Zdroje Reuters pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že odvolanie Starovojta sa plánovalo už dlhší čas, pretože ho podozrievali z účasti na sprenevere peňazí, ktoré boli vyčlenené na posilnenie pohraničnej obrany v Kurskej oblasti, kam napokon v auguste minulého roka vpadli ukrajinské jednotky.

O odhalení sprenevery - vrátane nadhodnotenia stavebných nákladov - časti štátnych výdavkov vo výške 19,4 miliardy rubľov (165 miliónov eur) informovala ruská prokuratúra v decembri minulého roka. Starovojtovu účasť na sprenevere podľa ruskej mediálnej skupiny RBK momentálne preverujú ruské úrady.

Ruské médiá predtým uviedli, že výstavba opevnenia hranice stála takmer 15 miliárd rubľov a trvala približne tri roky. Práce sa začali v čase, keď bol Starovojt gubernátorom Kurskej oblasti, teda v rokoch 2019 až 2024. Prokuratúra podľa Reuters tvrdí, že práce neboli dokončené včas a že zmizlo najmenej 3,2 miliardy rubľov (27 miliónov eur).

V rámci vyšetrovania tohto prípadu bol v apríli tohto roku zatknutý a obvinený Starovojtov nástupca vo funkcii gubernátora Alexej Smirnov.

Starovojt podľa The Moscow Times nebol do prípadu priamo zapletený, ruský denník Kommersant však neskôr v pondelok uviedol, že podozriví v prípade sprenevery vrátane Smirnova nedávno vypovedali proti nemu. Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje tiež informovala, že Starvojt do prípadu sprenevery zapojený bol.