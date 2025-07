Tento vitamín pomáha pri autizme, dôležitá je však forma

Vedci z Egypta zistili, že špeciálne upravená forma vitamínu D3, takzvaná nanoemulzia, dokáže výrazne zmierniť kľúčové príznaky autizmu, ako sú problémy so sociálnou interakciou či rečou. Na rozdiel od bežných doplnkov, ktoré v štúdii nepreukázali rovnaký účinok, by táto forma mohla byť pre telo lepšie využiteľná.

Predchádzajúce výskumy spájali autizmus s nedostatkom vitamínu D – dôležitej živiny, na ktorú sa telo spolieha pri rôznych funkciách vrátane vývoja mozgu, uviedli egyptskí vedci.

Napríklad štúdia Queenslandskej univerzity zistila, že novorodenci s nedostatkom vitamínu D mali vyššiu šancu na rozvoj ADHD, schizofrénie a autizmu. Podľa vedcov by úlohu mohol zohrávať aj nedostatok vitamínov u matiek.

Lepšie vstrebávanie ako cesta k úspechu

Súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D a autizmom nie je novinkou, no doterajšie štúdie o účinkoch prinášali rozporuplné výsledky. Tím z Národného výskumného centra v Káhire sa preto zameral na inovatívnu formu podávania – nanoemulziu, ktorá by podľa nich mohla byť kľúčom k úspechu.

Nanoemulzia je tekutina, v ktorej sú rozptýlené miniatúrne kvapôčky vitamínu D3. Vďaka tejto úprave ho telo dokáže podľa vedcov ľahšie a efektívnejšie vstrebať. To je dôležité najmä u detí s autizmom, u ktorých sa často vyskytujú gastrointestinálne problémy alebo poruchy senzorického spracovania (napríklad vyberavosť v jedle), čo vedie k riziku nedostatku živín.

„Začlenenie vitamínu D3 do nanoemulznej formulácie môže uľahčiť jeho vstrebávanie a biodostupnosť, aby sa prekonali problémy, ktoré obmedzujú jeho príjem,“ vysvetľujú autori štúdie publikovanej v časopise LabMed Discovery .

Do výskumu bolo zapojených 80 detí s autizmom vo veku od troch do šiestich rokov. Boli náhodne rozdelené do dvoch skupín: prvá po dobu šiestich mesiacov užívala pripravenú nanoemulziu, druhá bežne dostupný doplnok vitamínu D3.

Výsledky boli prekvapivé. Hoci obe skupiny zaznamenali nárast hladiny vitamínu D v krvi, výrazné zlepšenie príznakov sa prejavilo iba u detí užívajúcich nanoemulziu.

„Suplementácia pomocou pripravenej nanoemulzie viedla k zníženiu závažnosti autizmu a k zvýšeniu sociálneho IQ, najmä výkonu v jemnej motorike a jazykových schopností, a to bez nežiaducich účinkov,“ uviedli vedci. Bežný doplnok takéto zlepšenie nepriniesol.

Vitamín D je potrebné dopĺňať pravidelne

Autori štúdie zdôrazňujú, že na potvrdenie týchto zistení sú potrebné rozsiahlejšie a dlhodobejšie výskumy. Zároveň upozorňujú na možné riziká spojené s výrobou nanoemulzií, ktorá môže byť nákladná, a tiež na riziko toxicity pri nadmernom užívaní vitamínu D.

Napriek tomu ide o sľubný krok vpred v hľadaní spôsobov, ako zlepšiť kvalitu života ľudí s poruchou autistického spektra. Odborníci zároveň pripomínajú dôležitosť dopĺňania vitamínu D najmä počas jesenných a zimných mesiacov, u malých detí dokonca celoročne. O vhodnom dávkovaní je však vždy nutné poradiť sa s lekárom.