Zverejnili psychiatrický posudok Juraja Cintulu

Obžalovaný Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej vážne postrelil premiéra Roberta Fica (Smer-SD), má sklon k impulzívnemu až agresívnemu konaniu.

V čase spáchania skutku bola u neho prítomná zmiešaná porucha osobnosti, jeho rozpoznávacie a ovládacie schopnosti však boli zachované. Uvedomuje si protiprávnosť svojho konania. Uvádza sa to v posudkoch znalcov z odboru psychiatrie a psychológie, ktoré v utorok čítali na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, kde sa koná proces s atentátnikom.

Podľa znalcov obžalovaný celý život rebeloval voči režimu a autoritám, snažil sa zmeniť spoločnosť, chcel byť ten, kto rozhoduje a mal ambície, ktoré sa mu nepodarilo realizovať. Túžil niečo dokázať, dosiahnuť obdiv, pozornosť, uznanie, úspech. Po 70-ke si uvedomoval, že sa mu čas kráti. Výjazdové zasadnutie vlády preto mohol vnímať ako príležitosť, a teda ak by to neurobil, zlyhal by. Keďže sa mu nepodarilo dosiahnuť také narušenie zdravia u poškodeného, aby už nebol premiérom, nemožno u neho vylúčiť páchanie trestnej činnosti v prípade, že bude na slobode.

Juraj Cintula na súde odmietol vypovedať bližšie ku skutku, preto sa čítala jeho výpoveď z prípravného konania. Ku skutku ho viedol hnev voči predsedovi vlády. Nesúhlasil s politikou súčasnej vlády, považoval ju za judášsku voči EÚ a okrem iného chcel, aby bola poskytnutá vojenská pomoc Ukrajine. Rozhodol sa poškodiť zdravie Fica, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe a päťkrát vystrelil. Ako obžalovaný tvrdí, zámerne strieľal smerom dolu, do nôh, nechcel ho zabiť.

Juraj Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Hrozí mu doživotie. Jeho obhajoba nesúhlasí s právnou kvalifikáciou skutku.