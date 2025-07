Akcia Funeral: Prípad pripomína 90. roky, polícia priblížila detaily

Riaditeľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Maroš Kubala nevylúčil, že po akcii Funeral môžu pribudnúť v prípade obvinení. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii k prípadu. Nešpecifikoval, či by to mohli byť civilné osoby alebo aj príslušníci Policajného zboru. Vyšetrovanie podľa prezidentky Policajného zboru poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jany Maškarovej pred minulotýždňovou akciou netrvalo dlhšie ako rok.

Riaditeľ expozitúry východ protizločineckej jednotky ÚBOK Ján Leško priblížil, že zločinecká skupina mala vydieraním, nátlakom aj podpalačskými útokmi ovplyvňovať konateľov rôznych firiem. „Sú podozriví, že v rámci tejto nátlakovej akcie objednali, zorganizovali a vykonali podpálenie osobného motorového vozidla vo dvore rodinného domu poškodeného a následne aj požiar obchodnej prevádzky, ktorej je vlastníkom,“ dodal.

„Tieto metódy, ktoré používali, nie sú metódami, ktoré chceme v tejto spoločnosti a teda na Slovensku. A určite sú pre nás tým najhorším, čo môže byť. Preto proti nim budeme bojovať,“ deklarovala šéfka polície. Ako dodala, prípad pripomína 90. roky minulého storočia.

Ako Leško zrekapituloval, pri akcii polícia zadržala 12 osôb, medzi ktorými bol aj jeden policajt. Ďalších šesť ľudí, medzi nimi aj troch policajtov, zabezpečila pre výsluch. Pripomenul, že nakoniec policajti obvinili deviatich ľudí, štyroch z nich zobral sudca do väzby.

Pri prehliadkach našli policajti podľa vedenia polície aj časti policajných uniforiem, súčasti výstroja a preukazy rôznych policajných zložiek. Maškarovú mrzí, že medzi zadržanými bol aj príslušník zboru. Zároveň ju však podľa jej slov teší, že polícia vie na takéto prípady reagovať.

Medzi metódy zločineckej skupiny patrila aj korupcia. Podľa Leška sú členovia skupiny podozriví, že si zabezpečili spoluprácu bývalých členov bezpečnostných zborov štátu, aby tak zistili, či sa o nich polícia zaujíma a čo o ich aktivitách vie.

Akciu Funeral zrealizovala polícia minulý pondelok (30. 6.). Zameraná bola na rozloženie organizovanej zločineckej skupiny pôsobiacej najmä na východe Slovenska. V rámci akcie policajti spolu s Úradom inšpekčnej služby a vojenským spravodajstvom vykonali 14 domových prehliadok, 19 prehliadok iných priestorov a 16 osobných prehliadok.