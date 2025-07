Počet hlásených škôd po silných búrkach na východe SR rastie

Informovali o tom Allianz - Slovenská poisťovňa, ktorá eviduje už vyše 300 škôd na súkromnom majetku svojich klientov a desať škôd podnikateľov a ČSOB Poisťovňa registrujúca 99 škôd, pričom predpokladá, že hlásenia ešte budú pribúdať.

„Klienti najčastejšie nahlasujú poškodené strechy, altánky, ploty, ďalej zatečené podkrovia, okná rozbité od lietajúcich predmetov, poškodené vonkajšie žalúzie a rolety a tiež zničené hnuteľné veci na pozemku ako trampolíny či záhradný nábytok,“ uviedol riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí poisťovne Allianz Dárius Nógli.

Zdôraznil, že pri škode na majetku je potrebné čo najskôr kontaktovať poisťovňu telefonicky alebo online cez webstránku poisťovne. Zároveň odporúča poškodenie nafotiť a priložiť fotodokumentáciu k hláseniu škody. Až po zdokumentovaní je následne možné začať s odstraňovaním následkov škôd a opravou majetku. Rovnako je dobré, aby si ľudia zabezpečili svoj majetok, či už dom, byt, garáž alebo auto, aby nedochádzalo k zväčšovaniu škôd.

Menšie škody riešia poisťovne zvyčajne bez obhliadky a poistné plnenie posielajú na účet klienta. V prípade, že je však potrebné zamedziť vzniku ešte väčšej škody alebo odstrániť jej následky z hygienických dôvodov, tak je možné začať s odstraňovaním škôd a opravou aj bez kontaktu s poisťovňou. Po doložení všetkých dokumentov, ako sú faktúry a bločky za opravu, poisťovňa vyplatí poistné plnenie klientom do niekoľkých dní. Poškodený môže požiadať aj o vyplatenie zálohy na opravu.

„Klientom radíme venovať pozornosť výške poistných limitov, ktoré majú v poistnej zmluve uvedené. A to tak, aby neboli nižšie ako výška škody, ktorá po vyčíňaní počasia môže nastať. Pri výbere poistenia by si mali klienti vždy overiť, čo presne majú v rámci neho pokryté. Poistenie domácnosti kryje škody na vybavení ich domova, ako je napríklad nábytok či domáce spotrebiče. Rozdiel je v poistení nehnuteľnosti, ktoré sa vzťahuje iba na samotnú budovu ako napríklad steny, podlahy, parkety, strechu, okná či dvere,“ dodala ČSOB.

Rovnako by si mali ľudia priebežne preverovať aj to, či súčasné zariadenie domácnosti a stav nehnuteľnosti zodpovedá údajom uvedeným v zmluve. To platí v prípade, ak ľudia v priebehu rokov zvýšili hodnotu vybavenia domácnosti napríklad inteligentnými technológiami. Okrem toho treba venovať pozornosť aj rastu cien nehnuteľností. Tie v uplynulých rokoch rastú a v prípade neaktualizácie hodnoty majetku v poistnej zmluve dochádza často k jeho podpoisteniu.