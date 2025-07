ŠÚSR: Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín by mala byť medziročne vyššia o 11 %

Na medziročnom očakávanom náraste o 11 % sa podieľal najmä nárast hektárových výnosov všetkých sledovaných komodít. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe informácií zozbieraných k 20. júnu 2025 spracoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Celková osiata plocha hustosiatych obilnín bola takmer 527.000 hektárov (ha), čo je o 3,9 % (o 20.000 ha) viac ako vlani. Úroda repky olejnej by mala zotrvať na úrovni vlaňajška. Zozbierať by sa jej malo 390.000 ton, pri medziročne mierne vyšších výnosoch z hektára. K relatívne priaznivým očakávaným výnosom hustosiatych obilnín a repky prispeli teplo s dostatočnými zrážkami po výseve ozimín, v priebehu zimy aj skorej jari. Poľnohospodári sú optimistickí a očakávajú medziročný mierny nárast úrody, výnosy z hektára by pri odhadovaných plodinách s výnimkou repky mali prekročiť aj priemery za posledných päť rokov.

Najčastejšie pestovaná obilnina na Slovensku pšenica, ktorá tvorí viac ako dve tretiny plôch hustosiatych obilnín, sa v tomto roku pestuje na ploche takmer 381.000 hektárov. Ide o mierny nárast výmery v porovnaní s minulým rokom (9 %). Priemerný hektárový výnos by mal dosiahnuť 5,62 tony pšenice z hektára, čo je mierne viac ako v roku 2024 a súčasne nad úrovňou priemeru za predošlých 5 rokov.

Celková úroda druhej najpestovanejšej hustosiatej obilniny jačmeňa by mala dosiahnuť 629.000 ton, čo je o 5,7 % viac než vlani. Vyššia úroda bude napriek takmer 8 % zníženiu osiatej plochy. Podľa očakávaní bude vyššia úroda dôsledkom medziročne výrazne vyšších očakávaných výnosov na úrovni 5,36 tony z hektára (nárast o 14 % oproti minulému roku). Priemerná očakávaná produkcia z hektára je súčasne vyššia o 5,9 % v porovnaní s päťročným priemerom.

Vyššie úrody sa očakávajú pri raži, ovse a tritikale. Osevná plocha raže sa síce medziročne mierne znížila z 8300 na 7700 ha, jej úroda by však mala dosiahnuť 30.000 ton, čo predstavuje nárast o 25 % v porovnaní s objemom vlaňajšej produkcie. Očakávaný výnos 3,89 tony z hektára je však vyšší v porovnaní s minulým rokom, ako aj s päťročným priemerom.

Úroda ovsa by v tomto roku mohla dosiahnuť 37.200 ton, čo je takmer o 17 % viac ako v minulom roku. Nárast úrody je zapríčinený predovšetkým vyšším hektárovým výnosom, ktorý sa očakáva na úrovni 3,01 tony z hektára. Ide o výnos, ktorý je vyšší ako vlaňajšia hodnota, súčasne je vyšší ako päťročný priemer.

Očakávaná celková úroda repky olejky (ozimná a jarná spolu) na úrovni 390.000 ton dosahuje úroveň produkcie z minulého roka. Celková osiata plocha sa síce medziročne znížila takmer o 10 %, súčasne sa však očakáva o 11 % vyšší hektárový výnos na úrovni 3,04 tony z hektára. Priemerný výnos z hektára repky by mal byť mierne pod priemerom predošlých 5 rokov.