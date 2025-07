Vyšetrovanie FBI potvrdilo, že Epstein spáchal samovraždu

Oznámili to v pondelok večer americké ministerstvo spravodlivosti aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a popreli tak mnohé konšpiračné teórie sprevádzajúce smrť prominentného finančníka, píše agentúra AFP.

K takýmto záverom oba orgány prišli po „vyčerpávajúcom preskúmaní“ nazhromaždených dôkazov o Epsteinovi, ktorý v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici. O záveroch internej správy FBI a ministerstva spravodlivosti informoval ako prvý portál Axios a až neskôr ich potvrdili aj obe zmienené inštitúcie.

Ich správa jednoznačne odmieta jednu z hlavných konšpiračných teórií sprevádzajúcich Epsteinovo úmrtie, podľa ktorej nespáchal samovraždu, no bol vo väzení zavraždený. „Po dôkladnom vyšetrovaní dospeli vyšetrovatelia FBI k záveru, že Jeffrey Epstein spáchal samovraždu vo svojej cele,“ uvádza sa v správe. Nijakú inú osobu nezachytil ani videozáznam z Epsteinovej cely - v osudnú noc do nej nikto iný nevošiel ani sa o to nepokúsil.

Vyšetrovanie odhalilo veľké množstvo fotografií a videí Epsteinových sexuálnych obetí, v mnohých prípadoch neplnoletých dievčat. Potvrdilo tak, že Epstein „ublížil vyše tisícke obetí“, avšak neodhalilo žiadne nové nezákonné aktivity „tretích strán“.

Vyšetrovatelia taktiež nenašli nijaký usvedčujúci zoznam klientov. „Nenašli sa ani žiadne dôveryhodné dôkazy o tom, že by Epstein v rámci svojich aktivít vydieral prominentné osoby,“ uvádzajú v správe.

Vo väzení je v súvislosti s kauzou Ghislaine Maxwellovou, bývalá priateľka Epsteina. Koncom roka 2021 ju usvedčili z toho, že Epsteinovi pomáhala pri sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat a následne v júni 2022 odsúdili na 20-ročné väzenie.

Na správu z vyšetrovania už s rozhorčením reagoval miliardár Elon Musk, ktorý sa nedávno rozhádal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Závery z vyšetrovania označil za „poslednú kvapku“ a uviedol tiež, že „takéto veci nezlepšujú dôveru ľudí voči vláde“.

Musk v júni na sociálnej sieti X tvrdil, že v dokumentoch o zosnulom sexuálnom delikventovi Epsteinovi sa spomína aj Trump, čo označil za dôvod, prečo americká vláda tieto spisy nezverejnila a vyzval aj na Trumpove odvolanie z funkcie. Neskôr tieto príspevky zmazal.