Lekári varujú: Tento typ postavy je spojený s veľmi vysokým rizikom rakoviny prsníka

Vedci varujú, že ženy s veľkým množstvom prebytočného tuku majú o tretinu vyššiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka v porovnaní so štíhlejšími ženami. Tieto zistenia boli publikované v časopise Cancer .

Výskumníci analyzovali zdravotné údaje 168 547 žien po menopauze a zistili súvislosť medzi nadváhou a rozvojom tohto ochorenia. Pravdepodobnosť bola ešte vyššia u žien, ktoré mali diagnostikované ochorenie srdca.

Výskumníci zistili, že pri každom zvýšení indexu telesnej hmotnosti (BMI) o 5 kg/m ² mali ženy s ochorením srdca o 31 percent vyššie riziko, že im bude diagnostikovaná rakovina prsníka. Pri rovnakom zvýšení BMI mali ženy bez srdcového ochorenia o 13 percent vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka.

BMI – index telesnej hmotnosti – sa vypočíta vydelením hmotnosti osoby jej výškou a na celom svete sa používa na určenie, či má niekto podváhu, zdravú hmotnosť, nadváhu alebo obezitu.

Odhaduje sa, že kombinácia nadváhy a srdcového ochorenia vedie ročne k 153 ďalším prípadom rakoviny prsníka na 100 000 ľudí, než sa očakávalo.

Tím Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny však nezistil, že by rozvoj cukrovky druhého typu súvisel s vyšším rizikom rakoviny prsníka.

Podľa vedcov by táto štúdia mohla inšpirovať budúci výskum, aby do testov zameraných na chudnutie v rámci prevencie rakoviny prsníka zahŕňal aj ženy s anamnézou kardiovaskulárnych ochorení. Štúdia naznačuje, že zhodenie nadbytočných kíl by mohlo znížiť riziko rakoviny prsníka u žien.

Niektoré štúdie naznačujú, že tukové tkanivo produkuje nadmerné množstvo estrogénu, ktorého vysoké hladiny sú spájané s rakovinou prsníka.

Dánski vedci predtým odhalili, že obezita u žien, ktoré prekonali rakovinu prsníka, zvyšuje pravdepodobnosť úmrtia na toto ochorenie až o 80 percent.

Zdravotné problémy súvisiace s hmotnosťou, ako vysoký krvný tlak a vysoká hladina cukru v krvi, ako aj nadbytočný telesný tuk, tiež zvýšili riziko návratu ochorenia o 70 percent.

Vedci predpokladajú, že táto kombinácia – medicínsky známa ako metabolický syndróm – spúšťa v tele zápal, ktorý bráni imunitnému systému účinne bojovať proti rakovinovým bunkám.